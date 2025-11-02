La profunda reflexión que publicó Paula Robles tras la denuncia de su hija Juanita Tinelli por amenazas

La actriz y bailarina también recurrió a sus redes sociales y compartió un video de una charla de la australiana Merran Poplar. La joven de 22 años recibió un botón antipánico tras la denuncia.

En medio de la grave denuncia de su hija Juanita Tinelli por amenazas de muerte, Paula Robles se pronunció al respecto y compartió una profunda reflexión.

La modelo, que tuvo producto de su relación con Marcelo Tinelli, denunció en las últimas horas que había recibido amenazas de muerte. Luego de que se conociera esta noticia, escribió un descargo en el que criticaba ciertas actitudes de su papá, Marcelo, quien también se pronunció al respecto.

Ahora, la mamá de la joven de 22 años, también recurrió a sus redes sociales para publicar una profunda reflexión sobre las decisiones de las personas. A través de sus historias de Instagram, la bailarina compartió un video de una charla en la que la australiana Merran Poplar. "Merran", escribió junto a una emoticón de estrellas .

“En general queremos cambiar a las otras personas y las cosas que están pasando. Hay otro mundo en el que sí tenemos posibilidades de hacer, tomar decisiones e influir en la situación. Es muy importante tener en claro cuando hablamos del ‘uso de uno mismo’, qué cae dentro de nuestro ámbito de influencia, qué podemos dirigir y qué no ”, se escucha pronunciar a la australiana.

En la descripción de la publicación que Robles compartió se lee que “Merran hizo una reflexión sobre aquello que está dentro de nuestro ámbito de influencia, y aquello que no podemos controlar ”.

Embed - ETABA Tecnica Alexander on Instagram: ""En general queremos cambiar a las otras personas..." @merranpoplar estuvo esta semana de visita en nuestra Escuela y fue maravilloso! Nos acercó exploraciones individuales y grupales y revisitamos algunos conceptos tradicionales de la Técnica como las "direcciones" y la "inhibición", descubriendo cómo se manifiestan hoy en nuestro hacer cotidiano. Hoy Merran nos compartió una reflexión sobre aquello que está dentro de nuestro ámbito de influencia y aquello que no podemos controlar... ¿Querés saber qué pensaba F.M. Alexander al respecto? Mirá el video completo! Gracias Merran por tu visita, hasta la próxima!" View this post on Instagram A post shared by ETABA Tecnica Alexander (@etaba_tecnicalexander)

En esa línea, Juanita había manifestado que no comparte ni avala muchas de las decisiones que su padre tomó en los últimos años. “Pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, indicó.

Y remarcó: “Tengo 22 años, tengo mi propia mirada y mi manera de sentir. Y, más allá de todo lo que mi apellido representa, quiero expresar mi opinión sincera, mi verdad y de alguna manera exponer mi límite”.

La respuesta de Marcelo Tinelli a las críticas de su hija Juanita tras la denuncia por amenazas

Marcelo Tinelli se expresó sobre la dura situación que atraviesa su hija Juanita, quien denunció amenazas de muerte ante la Justicia y recibió un botón antipánico. Este sábado se conoció que el ex-Videomatch y la bailarina Paula Robles acompañaron a su hija ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, para radicar formalmente la denuncia ante la Justicia.

“Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables. Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia”, señaló el conductor.

“Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias”, agregó. Luego, compartió una foto de ambos, con el mensaje: “Te amo siempre mi Pebe, con toda mi alma”.