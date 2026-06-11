Florencio Varela: una joven se quitó la vida luego de denunciar a su tío por reiterados abusos

La joven de 19 años enfrentaba una fuerte crisis emocional tras los ataques sufridos durante toda su adolescencia. El hombre intentó fugarse, pero fue detenido.

Una joven de 19 años fue hallada sin vida en el barrio Martín Fierro de Florencio Varela tras denunciar a su propio tío por reiterados abusos sexuales sufridos durante su adolescencia. El hombre intentó fugarse, pero fue detenido por la Policía. Tanto sus familiares como los vecinos de la zona exigieron justicia y realizaron una movilización.

De acuerdo a diferentes testimonios de los allegados, Penélope Vázquez enfrentaba una fuerte crisis emocional que la llevó a momentos de angustia profunda y a tomar la decisión de quitarse la vida, a pesar de que estaba a la espera de los avances en la causa judicial iniciada contra el acusado, Raúl Ojeda.

El hecho ocurrió el pasado sábado en el barrio Martín Fierro y tuvo gran impacto entre los vecinos de Florencia Varela, amigos y allegados, quienes en las últimas horas marcharon para exigir justicia y reclamar el esclarecimiento del hecho ocurrido. "Era una joven con sueños, proyectos y una vida por delante", expresaron sobre Penélope.

"La muerte de Penélope nos interpela como sociedad y nos obliga a preguntarnos cuántas personas siguen esperando respuestas y cuántas familias continúan luchando para que sus denuncias sean tomadas con la urgencia que merecen", expresaron también algunos de los vecinos que la conocían.

Según trascendidos, la joven de 19 años fue atacada cuando tenía 13 años y convivía en la misma vivienda con su tío. Después de mudarse a otra casa, a sus 15 años, pudo empezar a expresar lo que había padecido.

En cuanto al agresor Ojeda, en las últimas horas fue detenido por la Policía después de que se entregaran en la Justicia imágenes de cámaras de seguridad cercanas a su casa, donde se lo vio con valijas, en una presunta actitud de fuga. La fiscal Vanesa Maiola, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 descentralizada en Florencio Varela, ordenó su inmediato arresto.

Violencia de género: volver a pasar por el trauma

Ser víctima de violencia de género impacta en el equilibrio emocional, deteriora la salud mental, y puede convertirse en un factor desencadenante de conductas suicidas, donde la muerte aparece como una vía de escape al sufrimiento. En muchos casos, para evitar ser catalogadas como "locas" o "inestables" —y que se reste credibilidad al relato— las mujeres eligen el silencio.

Pero, si deciden avanzar, se enfrentan con un sistema judicial que funciona como un aparato de protección del agresor. "Partiendo de la base de que gran parte de las víctimas no realiza la denuncia, aquellas que sí lo hacen deben atravesar un proceso de revictimización. Esto ocurre porque muchas mujeres desconocen los procedimientos judiciales y terminan realizando exposiciones civiles en las comisarías, las cuales no se transforman en denuncias formales", explicó la Licenciada Florencia Zitello (MM 49071), especialista en violencia de género,

Si bien la Ley 26.485 establece la obligación de evitar la revictimización, en la práctica el circuito es desgastante. Primero son entrevistadas por un equipo de profesionales que, en muchos casos, terminan cuestionando, destratando o incluso justificando la violencia, todo en un espacio donde además están siendo filmadas.