Acusaron a una participante de Gran Hermano por un insólito robo: "¡Qué asco!" La inesperado situación causó sorpresa y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados dentro de la casa. Una de las hermanitas lanzó fuertes acusaciones. ¿Habrá sanción? Agregar C5N en









Un curioso robo alteró la convivencia dentro de la casa.

Cinzia y Sol de Gran Hermano denunciaron la desaparición de un objeto personal y apuntaron directamente contra Luana Fernández. La participante más polémica de la Generación Dorada siempre está en boca de todos: la última vez quedó envuelta en un escándalo por tocarle una zona íntima a Brian Sarmiento.

Pese a que está acostumbrada a siempre ser señalada por todos, esta vez la hermanita fue demasiado lejos y se robó una bombacha del tender que toda la casa usa para colgar su ropa.

luana Quienes sacaron todo a la luz fueron Sol y Cinzia, quienes mantuvieron una conversación y se mostraron indignadas. "¡Qué asco! Agarró la bombacha. Eso no es tuyo. ¿En qué planeta lo agarrás y te lo ponés sabiendo que la dueña vive acá?", se la escucha decir a Cinzia, quien parece ser la dueña de la prenda íntima.

sol y cinzia nuevo Brian Sarmiento denunció que le tocaron los genitales en Gran Hermano El exfutbolista Brian Sarmiento denunció públicamente a su compañera Luana Fernández por un contacto inapropiado. El tenso cruce ocurrió en los pasillos de la casa después de una de las habituales fiestas semanales, cuando la modelo le tocó las partes íntimas.

Visiblemente afectado por la situación, el exfutbolista decidió encararla en un mano a mano para ponerle un freno absoluto a su actitud y expresarle de forma tajante: "Una cosa es cómo jodemos nosotros, y otra cosa es que me toques. Me sentí incómodo". Sin embargo, el propio Sarmiento se encargó de aclarar que el episodio no pasó a mayores y que simplemente buscaba marcar un límite maduro para preservar la buena convivencia en el día a día.

Brian Sarmiento - Luana Fernandez Tras el fuerte reclamo cara a cara, Luana reconoció el hecho pero intentó justificarse argumentando que se trató de un chiste provocado por la euforia de la noche y que jamás tuvo una mala intención, pidiéndole disculpas inmediatas al participante. Posteriormente, Sarmiento se dirigió al confesionario para dejar asentado lo ocurrido ante la producción y dar por cerrado el conflicto tras recibir las explicaciones pertinentes, aclarando que, si bien existe un vínculo de confianza entre ambos para bromear, la situación había cruzado un límite inaceptable en la convivencia del reality.