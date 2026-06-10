El escándalo que rodea a Mirtha Legrand: revelaron por qué su seguridad agredió a un periodista Luego del violento cruce que protagonizaron el custodio de la conductora y un cronista en el desfile de Roberto Piazza, trascendió por qué su entorno busca protegerla y cuál es el tema sobre el que no se le pueden hacer preguntas. Agregar C5N en









La conductora quedó en medio de la polémica por la violencia de su seguridad. Redes sociales

Mirtha Legrand fue una de las figuras estelares del desfile que Roberto Piazza realizó este martes para presentar su colección de alta costura, pero el evento a beneficio terminó con un escándalo por la violencia que ejerció un custodio de la conductora contra un cronista de televisión.

Cuando la famosa salió a la calle se encontró con una multitud y, entre ella, buena parte de los periodistas de espectáculos que cubrieron el evento anual y solidario del modisto en Señor Tango, en el barrio porteño de Barracas.

Todo se salió de control cuando Legrand intentó responder las preguntas con la amabilidad y predisposición que la caracterizan, pero su seguridad se abalanzó y se violentó con un movilero de América. La reacción insólita de "Cebolla", conocido guardaespaldas de la familia de la mediática, descolocó al reportero.

A medida que pasaron las horas, se conoció el motivo de la agresión: el entorno de la diva quiere evitar cualquier pregunta que tenga relación con el "novio cordobés" de "La Chiqui", un romance previo a su matrimonio con Daniel Tinayre.

El tenso momento que vivió Bruno, el trabajador de prensa, quedó grabado por sus colegas y fue analizado en el programa de Pamela David. "Es un violento, siempre pega. Ya era seguridad en el Bailando y tiene ese modus operandi", aseguró el periodista Carlos Salerno sobre el custodio que protagonizó el incidente.