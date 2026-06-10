IR A
IR A

Sol Abraham de Gran Hermano le declaró la guerra a otra participante: "No me voy a prestar a tu circo pedorro"

La participante, que entró a la casa más famosa en busca de su revancha, no se calló nada y arremetió contra otra hermanita.

Sol Abraham de Gran Hermano le declaró la guerra a otra participante: No me voy a prestar a tu circo pedorro
Redes sociales

Sol Abraham no pudo ocultar su malestar tras una actitud que tuvo Nenu Lopéz dentro de la casa de Gran Hermano y decidió sincerarse frente a las cámaras y expresó su enojo por la situación que le tocó vivir.

El cantautor, actor y bailarín puertorriqueño fue gravemente acusado por la supuesta similitud de la estrofa de un reconocido tema musical.
Te puede interesar:

Denuncian que Luis Fonsi le plagió la canción a un ex Gran Hermano: los detalles

Tras el éxito que tuvieron al imitar la exigente coreografía de la cantante canadiense Tate McRae, el Big les propuso hacer algo parecido pero con el hit Sides de Miley Cyrus. Esta vez, la protagonista del musical será Charlotte Caniggia, junto a sus compañeros que serán bailarines.

Nenu fue quién se propuso como la responsable para llevar a cabo la coreografía ya que aseguró que tiene la técnica necesaria por ser bailarina profesional. Sol, al parecer, se ofreció para formar parte del cuerpo de baile pero fue ignorada por completo, esto la desquicio y salió a defender a su amiga Cinzia y atacó con todo.

Qué dijo Sol Abraham

La participante que entró por segunda vez a la casa en busca de la revancha, se enojó e hizo su descargo frente a las cámaras. "Todo bien. Sé bailar, tomé clases y lo sabe pero me deja a un lado, no me da la oportunidad. Esta chica Nenu las pone a todas pero a Cinzia y a mi nos deja a un lado. No me voy a prestar a su circo pedorro que tienen. Ellos se creen que jugar es eso".

Embed

Y continuó sin pelos en la lengua, "no me voy a prestar a su circo pedorro que tienen. Ellos se creen que jugar es eso. Yo quiero cooperar pero están en ese plan, pone a maderas terciadas y está todo bien. Me chupa un hue...".

Luego aclaró que no le interesa la rivalidad, si no que su intensión es cooperar en algo colectivo, "es algo para todos y quiero cooperar pero están en ese plan... Listo, no lo bailo, me chup... un hue... no voy a estar en esa pedorrada. Pone a maderas terciadas y está todo bien".

Para Sol, la actitud de Nenu se trata de una estrategia para desestabilizarla en el juego, "que sigan jugando, besándose en los rincones, eso de hacerse los buenitos con todos ya me aburrió. No me voy a poner a discutir por eso. Estoy cansada de la tibieza que hay en esta casa".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Telefe sacó del aire la novela brasileña Todas las flores

Cambios en Telefe: la modificación de la grilla levantó definitivamente un programa

Brian Sarmiento y Danelik tuvieron un fogoso reencuentro fuera de la casa.

Danelik dijo todo sobre el reencuentro sexual con Brian Sarmiento tras su salida de Gran Hermano

El participante eliminado y el conductor del reality tuvieron un encontronazo.

Gran Hermano vivió un tenso momento en un intercambio entre Brian Sarmiento y Santiago del Moro: qué pasó

Semana agitada dentro de la casa más famosa del país.

Piden expulsión en Gran Hermano por una maliciosa jugada contra una participante: qué pasó

Los detalles de la nominación que se viene.

Todo lo que hay que saber sobre la gala de nominación de Gran Hermano de este miércoles 10 de junio

Thiago Medina salió el cruce de las indirectas.

Thiago Medina le respondió a la mamá de Daniela Celis tras las polémicas indirectas: "No estoy para estupideces"

últimas noticias

La Policía de La Plata intervino en el hecho.

Horror en La Plata: hallaron muerta a una adolescente que había denunciado abuso sexual

Hace 26 minutos
La conductora quedó en medio de la polémica por la violencia de su seguridad.

El escándalo que rodea a Mirtha Legrand: revelaron por qué su seguridad agredió a un periodista

Hace 38 minutos
Sol Abraham de Gran Hermano le declaró la guerra a otra participante: No me voy a prestar a tu circo pedorro

Sol Abraham de Gran Hermano le declaró la guerra a otra participante: "No me voy a prestar a tu circo pedorro"

Hace 43 minutos
El dirigente peronista mantenía una estrecha relación con el mítico artista.

El recuerdo de Máximo Kirchner sobre el Indio Solari: "Estuvo cuando muchos se borraban"

Hace 54 minutos
Irán confirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses.

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán, que cerró el estrecho de Ormuz

Hace 1 hora