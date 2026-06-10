Sol Abraham de Gran Hermano le declaró la guerra a otra participante: "No me voy a prestar a tu circo pedorro" La participante, que entró a la casa más famosa en busca de su revancha, no se calló nada y arremetió contra otra hermanita. Agregar C5N en









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Sol Abraham no pudo ocultar su malestar tras una actitud que tuvo Nenu Lopéz dentro de la casa de Gran Hermano y decidió sincerarse frente a las cámaras y expresó su enojo por la situación que le tocó vivir.

Tras el éxito que tuvieron al imitar la exigente coreografía de la cantante canadiense Tate McRae, el Big les propuso hacer algo parecido pero con el hit Sides de Miley Cyrus. Esta vez, la protagonista del musical será Charlotte Caniggia, junto a sus compañeros que serán bailarines.

Nenu fue quién se propuso como la responsable para llevar a cabo la coreografía ya que aseguró que tiene la técnica necesaria por ser bailarina profesional. Sol, al parecer, se ofreció para formar parte del cuerpo de baile pero fue ignorada por completo, esto la desquicio y salió a defender a su amiga Cinzia y atacó con todo.

Qué dijo Sol Abraham La participante que entró por segunda vez a la casa en busca de la revancha, se enojó e hizo su descargo frente a las cámaras. "Todo bien. Sé bailar, tomé clases y lo sabe pero me deja a un lado, no me da la oportunidad. Esta chica Nenu las pone a todas pero a Cinzia y a mi nos deja a un lado. No me voy a prestar a su circo pedorro que tienen. Ellos se creen que jugar es eso".

Embed Sol: "Yo se bailar tome clases y lo saben y me dejan a un lado no me dan la posibilidad... las pone a todas esta chica nenu y a cinzia y a mi nos deja a un lado"



"Yo no me voy a prestar para esa pedorrada" #GranHermano pic.twitter.com/mfpxEutVkc — Julián (@JuliGoonz) June 10, 2026 Y continuó sin pelos en la lengua, "no me voy a prestar a su circo pedorro que tienen. Ellos se creen que jugar es eso. Yo quiero cooperar pero están en ese plan, pone a maderas terciadas y está todo bien. Me chupa un hue...".

Luego aclaró que no le interesa la rivalidad, si no que su intensión es cooperar en algo colectivo, "es algo para todos y quiero cooperar pero están en ese plan... Listo, no lo bailo, me chup... un hue... no voy a estar en esa pedorrada. Pone a maderas terciadas y está todo bien". Para Sol, la actitud de Nenu se trata de una estrategia para desestabilizarla en el juego, "que sigan jugando, besándose en los rincones, eso de hacerse los buenitos con todos ya me aburrió. No me voy a poner a discutir por eso. Estoy cansada de la tibieza que hay en esta casa".