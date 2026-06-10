El recuerdo de Máximo Kirchner sobre el Indio Solari: "Estuvo cuando muchos se borraban"

El diputado nacional rememoró los encuentros y la estrecha relación que mantenía con el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, cuya muerte conmocionó a millones de argentinos.

El dirigente político y referente de la oposición Máximo Kirchner se hizo un tiempo para recordar a Carlos Alberto "Indio" Solari, el exlíder de los Redonditos de Ricota, quien falleció a los 77 años y conmovió a todo el país. Con una relación cercana, el diputado nacional rememoró viejos encuentros con el mítico artista y expresó: "Estuvo cuando muchos se borraban".

En una entrevista en el programa Minuto Uno, con el periodista Gustavo Sylvestre, uno de los referentes de la oposición detalló los pormenores de la organización del masivo velorio al Indio en Villa Domínico. La partida del artista generó una movilización popular sin precedentes que el diputado describió como "un acto de amor y dolor colectivo" .

El legislador reveló que la organización del velatorio fue un pedido directo de la familia para cumplir el deseo del músico: "Fue el momento durante el viernes que me dice Virginia (mujer del Indio) que ella quería que la gente lo pudiera ver, que se pudiera dar como un último show, como una última misa" . Kirchner destacó que, a pesar de las inclemencias climáticas, la gente cuidó el momento para dar su última ofrenda en paz.

Sobre el vínculo personal que los unía, Máximo recordó que la relación se estrechó en 2016, un año marcado por la persecución política hacia su espacio. En ese sentido, resaltó la lealtad del artista en los momentos más difíciles: "Se fue dando y la verdad que nos abrazó, y en particular a uno, en un momento en que muchos se borraban, y la verdad que aparte... estuvo con Cristina" . El diputado describió aquellas cenas compartidas como encuentros de gran profundidad intelectual donde el Indio se mostraba "muy informado y muy agudo en su mirada" sobre la política y la actualidad.

El referente de la Cámpora también denunció las trabas impuestas por el Gobierno nacional, que se negó a ceder el Congreso para el último adiós, alegando supuestos riesgos de seguridad. "El Ministerio de Seguridad dice que no estaban dadas las condiciones de seguridad para hacerlo allí. Y a la luz de los hechos, y una vez concluido, queda claro que se podía hacer", sentenció el dirigente, comparando la situación con los funerales de Juan Domingo Perón o Raúl Alfonsín. Para el diputado, esta negativa respondió a un "desprecio a lo popular" y a un desconocimiento absoluto del público ricotero.

Respecto al comportamiento de la multitud que desbordó las calles, Máximo enfatizó que la clave fue evitar la provocación estatal. "Bastó con no agredir a la gente, bastó con no maltratarla para que se desempeñe en paz", explicó, diferenciando este evento de los operativos policiales que solían reprimir los antiguos recitales de los Redondos. Además, calificó la masividad de la despedida como una emergencia del "subsuelo de la patria o ese magma que aparece, que emerge, que está ahí, que dice presente", similar a lo ocurrido tras la muerte de Néstor Kirchner.

Finalmente, el líder de La Cámpora reflexionó sobre el vacío político y social que deja la ausencia del cantante en la realidad argentina actual. "Era una voz de muchos, daba esa sensación que muchas veces él terminaba expresando lo que muchas o muchos no dicen", señaló, destacando que el Indio tenía una postura política clara que resonaba en millones.