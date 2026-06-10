Mauro Icardi sumó una nueva denuncia y deberá pagar una suma millonaria A pocos días de llegar a la Argentina y reencontrarse con sus dos hijas, el futbolista quedó envuelto en un nuevo escándalo con la Justicia. ¿Cuál es el conflicto? Agregar C5N en









Mauro Icardi podría enfrentar una multa millonaria.

Mauro Icardi quedó envuelto en un nuevo escándalo en medio de su separación de Wanda Nara. El futbolista estaría incumpliendo gran parte de las condiciones que la Justicia fijó durante el período de convivencia con sus hijas, lo que podría volver a generar conflicto entre las partes y obligaría al futbolista a depositar una suma millonaria.

Esta información fue confirmada por la periodista Nahiara Vecchio a través de su Instagram. "La defensa de Wanda, Ana Rosenfeld, denuncia que se incumple el acuerdo", escribió. Luego aprovechó para explicar cuáles serían los puntos que Mauro no estaría respetando durante la estadía de las menores: "No se cumplen las actividades de salud de las niñas, psicóloga y kinesiología".

Captura de pantalla 2026-06-10 214655 Captura: Redes sociales. Por otra parte, aclaró que, si bien Icardi respeta la asistencia de las menores al colegio, la falta de cumplimiento de los demás puntos podría llevar al jugador del Galatasaray a pagar la suma de $8 millones, multa impuesta por el juez Hagopian para garantizar que se respeten las condiciones impuestas por la Justicia durante el tiempo que las menores permanezcan con su padre.

Cabe recordar que el futbolista volvió a encontrarse con sus hijas el pasado 6 de junio en Nordelta. El reencuentro fue autorizado por el Juzgado Civil N°106, que estableció una serie de pautas y compromisos que Mauro Icardi debe cumplir durante el tiempo que comparta con las menores; entre ellos, respetar y garantizar su asistencia a las actividades que ya tenían previstas.

Captura de pantalla 2026-06-10 214433 La resolución que asegura que Mauro deberá pagar la suma. Qué dice la resolución que Mauro Icardi no cumpliría La resolución judicial dispuso que tanto el retiro como la restitución de las menores se realicen en Nordelta, donde Wanda Nara posee una propiedad, con el fin de evitar situaciones de conflicto entre los padres. Además, Francesca e Isabella podrán estar acompañadas por sus cinco mascotas durante la estadía con su padre, una medida que fue consensuada por las abogadas de ambas partes durante la audiencia.