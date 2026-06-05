5 de junio de 2026 Inicio
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El día que el Indio Solari reveló que sufría Parkinson

Si bien lo hizo público minutos antes de que comience el histórico recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tandil en 2016, un día antes se lo había contado a Mario Pergolini para el documental que se publicó en 2017 en Vorterix. ¿Qué le dijo?

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El Indio Solari

El Indio Solari, durante la entrevista con Mario Pergolini en Tsunami: un oceáno de gente.

"Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno, así es la vida". Minutos antes de que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado hicieran historia en Tandil, allá por 2016 ante al menos 150 mil personas, el Indio Solari agarró el micrófono y contó lo que ninguno quería escuchar. A los 77 años, poco más de una década más tarde, falleció.

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Sin embargo, Solari le había revelado su estado de salud un día antes a Mario Pergolini, en una entrevista mano a mano que luego se transformó en el documental Tsunami: un océano de gente, publicado en 2017, casi un año más tarde. Ese día, el cantante se abrió con el periodista: "Hoy le voy a hablar a la gente porque no tuve un show hasta ahora para contarles lo que pasa. Hay dando vueltas por ahí toda la información...".

"Yo tengo Parkinson, que no es de ahora. Lo que pasa es que no con el tiempo se empieza a manifestar. A mí se me manifiesta no temblando, sino con rigidez", contó, en lo que luego sería conocido como la primera vez que habló públicamente de su salud. "¡Esto no lo vayan a contar antes de que yo lo diga a la noche, eh! Si no, pierde la gracia", agregó entre risas, ante un Pergolini que se debatía entre la sorpresa por la noticia y la gracia de la lucidez del entrevistado.

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"La decrepitud son esos 30 años que nos ha dado la ciencia. El ser humano tiene estos 30 años a costa de una cosa espantosa. La decrepitud no es una sobrevida agradable", también expresaba sobre su estado. Y recordaba: "Yo venía tirando papel picado hasta hace poco. Me sentía el hombre metálico. Pero un buen día me dijeron 'el papel picado no va'. Yo me aferro a la vida, no sirvo para viejo".

Qué dice el parte oficial de la Policía sobre la muerte del Indio Solari

Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años, luego de padecer la enfermedad de Parkinson desde 2016. El fallecimiento del icónico artista se produjo en las primeras horas del día en su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó.

"Averiguación causales muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari", indicó el parte oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, el documento de la fuerza de seguridad bonaerense remarcó que el artista "padecía mal de Párkinson". A partir de esta información, el "UFI 2 Ituzaingó dispone actuaciones. Nada indica o señala otra causa de muerte".

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