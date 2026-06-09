Murió un actor de la saga El Padrino tras varias semanas en soporte vital

También había participado en la película de terror Species, actuación por la que ganó un premio en 1996. Según reportó la revista People, estaba internado desde mediados de mayo en un hospital de California.

El mundo de Hollywood está de luto de luto tras la partida de una de sus figuras más reconocidas. Anthony Guidera falleció en su hogar junto a sus seres queridos. A lo largo de su carrera, el actor dejó su huella en la gran pantalla con su participación en la legendaria saga El Padrino y en la película de terror Species, actuación que le valió un premio en 1996.

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La noticia de su muerte la comunicó su esposa quien explicó que Guidera falleció en el calor de su hogar cuando se desplomó debido a que su corazón dejó de latir. Según la prensa local, el actor estaba internado en un hospital de California desde el 11 de mayo y en los últimos días debió ser asistido por un respirador artificial.

En ese contexto, los médico decidieron sacarle el soporte vital para que pudiera volver a su casa y tener una muerte natural en su hogar. El actor murió el sábado, pero la noticia recién trascendió ahora

Anthony Guidera, nacido el 18 de octubre de 1964, inició su carrera en el mundo del modelaje y la publicidad internacional durante los años 80 y principios de los 90, trabajando en distintos países de Europa tras instalarse en París.

Su salto al cine llegó en los 90 con El Padrino III, donde interpretó a un guardaespaldas y cinco años más tarde alcanzó el tope de su carrera con el film de terror Species (1995), papel que le valió el premio MTV Movie Award al Mejor Beso junto a Natasha Henstridge.

Anthony Guidera y su familia

A lo largo de la década del 90 también tuvo participaciones en producciones como La Roca (1996), El cartero (1997) y Armageddon (1998). También se despeñó en televisión, con apariciones en series populares como ER Emergencias, Baywatch, Nash Bridges, Angel y Star Trek: Deep Space Nine. Su último trabajo registrado fue en 2005, en el film independiente LA Dicks, que protagonizó junto a Michael Madsen.