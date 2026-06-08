8 de junio de 2026 Inicio
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Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

Comenzó su carrera en la década del 60, pero se consagró en los 80 de la mano de las producciones de los hermanos Sofovich y de su participación en las películas de Olmedo y Porcel. También actuó a principios de siglo en las tiras de Pol-Ka, como Los Roldán y El Puntero.

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Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

La actriz María Rosa Fugazot, reconocida por su extensa carrera en el teatro, la televisión, la revista y la música, murió a los 83 años. La noticia generó conmoción en el ambiente artístico, donde era considerada una de las figuras más representativas de varias generaciones del espectáculo argentino.

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Nacida el 20 de diciembre de 1942 en la provincia de Buenos Aires, Fugazot creció en una familia profundamente vinculada al mundo artístico. Era hija de la actriz y vedette María Esther Gamas y del cantor y actor uruguayo Roberto Fugazot, una herencia que marcó desde temprano su vocación por los escenarios.

A lo largo de su carrera se destacó por su versatilidad. Transitó con éxito la comedia, el drama, el teatro de revistas y los espectáculos musicales. También desarrolló una faceta como cantante, integrando la orquesta de Eddie Pequenino y participando en presentaciones junto a figuras internacionales.

Su trayectoria incluyó recordadas participaciones en televisión. Entre ellas se destacan sus trabajos en El Puntero y Sos mi hombre, ficciones que consolidaron su presencia en la pantalla chica durante la última etapa de su carrera.

Hasta tiempos recientes continuó en actividad. Formaba parte del elenco de la obra Viejas Chorras, que se presentaba en el Teatro Picadilly, compartiendo escenario con Divina Gloria, Cristina Maresca y Cristina Tejedor.

La artista atravesó en el último año uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo, el actor y director René Bertrand, ocurrida en junio de 2025. Su vínculo con él fue una de las facetas más conocidas de su vida personal.

María Rosa Fugazot estuvo casada con el actor, humorista y guionista César Bertrand, con quien tuvo dos hijos: Javier Caumont y René Bertrand. Con más de seis décadas de trayectoria, Fugazot construyó una carrera marcada por la permanencia, la adaptación a distintos formatos y una presencia constante en el espectáculo argentino. Su fallecimiento deja una profunda huella en el mundo artístico y en el público que la acompañó a lo largo de los años.

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