Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot Comenzó su carrera en la década del 60, pero se consagró en los 80 de la mano de las producciones de los hermanos Sofovich y de su participación en las películas de Olmedo y Porcel. También actuó a principios de siglo en las tiras de Pol-Ka, como Los Roldán y El Puntero. Por Agregar C5N en









Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

La actriz María Rosa Fugazot, reconocida por su extensa carrera en el teatro, la televisión, la revista y la música, murió a los 83 años. La noticia generó conmoción en el ambiente artístico, donde era considerada una de las figuras más representativas de varias generaciones del espectáculo argentino.

Nacida el 20 de diciembre de 1942 en la provincia de Buenos Aires, Fugazot creció en una familia profundamente vinculada al mundo artístico. Era hija de la actriz y vedette María Esther Gamas y del cantor y actor uruguayo Roberto Fugazot, una herencia que marcó desde temprano su vocación por los escenarios.

A lo largo de su carrera se destacó por su versatilidad. Transitó con éxito la comedia, el drama, el teatro de revistas y los espectáculos musicales. También desarrolló una faceta como cantante, integrando la orquesta de Eddie Pequenino y participando en presentaciones junto a figuras internacionales.

Su trayectoria incluyó recordadas participaciones en televisión. Entre ellas se destacan sus trabajos en El Puntero y Sos mi hombre, ficciones que consolidaron su presencia en la pantalla chica durante la última etapa de su carrera.

Hasta tiempos recientes continuó en actividad. Formaba parte del elenco de la obra Viejas Chorras, que se presentaba en el Teatro Picadilly, compartiendo escenario con Divina Gloria, Cristina Maresca y Cristina Tejedor.