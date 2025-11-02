La respuesta de Marcelo Tinelli a las críticas de su hija Juanita tras la denuncia por amenazas

La joven recibió un botón antipánico de parte de la Justicia para su protección personal. Luego, publicó un texto en sus redes sociales en el que se refirió al vínculo con su papá. "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que ha tomado en los últimos años", sostuvo.

Marcelo Tinelli se expresó sobre la dura situación que atraviesa su hija Juanita , quien denunció amenazas de muerte ante la Justicia y recibió un botón antipánico . La joven publicó este sábado un descargo en las redes sociales en el que habló sobre el vínculo con su familia y cuestionó algunas decisiones de su padre . "Se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia" , planteó el conductor, en respuesta.

Este sábado se conoció que el ex-Videomatch y la bailarina Paula Robles acompañaron a su hija ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, donde la joven modelo e influencer solicitó un botón antipánico para su protección personal.

Horas después de la denuncia, Juanita se manifestó a través de un comunicado en sus redes sociales. "Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra ", comenzó su publicación.

"Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé . Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho", remarcó.

Luego, Juanita habló sobre el vínculo con su familia: " Durante años prioricé a mi familia, especialmente a mi papá, por encima de mí misma . Lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia, desde la entrega y desde ese instinto de cuidar. Pero en ese intento, también me fui olvidando de mí, de mi salud emocional, y mis propios límites. Y hoy elijo recuperarlos".

"No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero si me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad", expresó en relación con el conductor nacido en Bolívar.

Después, Juanita continuó: "Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante tantos años. Entiendo que, por eso, muchas veces se espera silencio. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar".

En su comunicado, la joven también destacó los sentimientos que la llevaron a expresarse: "Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo, no lo merezco".

"Soy consciente de que mis palabras pueden generar reacciones, incluso dolor en las personas más cercana a mí. No busco odio, ni comprensión total. Hablo porque necesito hacerlo, porque guardar silencio ya no es opción", prosiguió la influencer.

En su relato, la joven recordó una lección que le dio Marcelo Tinelli: "Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande, el aprendizaje y hasta cierto punto lo que uno realmente es. Y hoy se lo agradezco porque entiendo que tenía razón. Porque detrás de este miedo está mi verdad, mi voz y mi derecho a vivir. Y si, al tener exposición te da miedo equivocarte. pero siento que para crecer y lograr tus objetivos, hay que equivocarse, de esa forma los lográs".

Juanita volvió a reflexionar sobre los fundamentos que la llevaron a expresar lo que sentía: "No sé bien a qué va a llevar esto, ni qué resultado tendrá. No busco división ni una solución inmediata. Solo sé que necesitaba decirlo. Porque todo esto viene pasando, y de una forma u otra va a seguir pasando, y por eso siento que me atraviesa. Tengo 22 años, tengo mi propia mirada y mi manera de sentir. Y, más allá de todo lo que mi apellido representa, quiero expresar mi opinión sincera, mi verdad y de alguna manera exponer mi límite".

"Después de la amenaza, sentí que tenía que hacerlo pero hacerlo con honestidad, con claridad, con lo que merezco como ser humano, con muchísimo temor. pero me estoy recordando lo que soy, y no hay miedo que exista que me frene a olvidarme de lo más importante. No existe tal enojo o rencor. Existe sensibilidad, amor y también existe la preocupación hacia los que más amo, y principalmente hacia mi. No me considero una víctima, me considero alguien que eligió hablar después de mucho silencio. Porque guardar lo que duele también destruye. Y si lo que digo hace ruido, que sea el ruido de una verdad que necesitaba ser dicha", concluyó.

La respuesta de Marcelo Tinelli tras el comunicado de Juanita

"Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos", escribió el conductor en su cuenta de Instagram.

"Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables. Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia", añadió.

"Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias", pidió. Luego, compartió una foto de ambos, con el mensaje "Te amo siempre mi Pebe, con toda mi alma".