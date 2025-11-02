Qué dijeron las hermanas de Juanita Tinelli tras la grave denuncia por amenazas La modelo realizó la denuncia ante la Justicia por hostigamiento, sumándose a la ola de casos de acoso a figuras públicas. “Hablo porque necesito hacerlo, porque guardar silencio ya no es opción”, escribió en su descargo la hija del conductor.







Por el momento, ninguno de los hermanos de Juanita Tinelli se pronunció al respecto

Tras la fuerte denuncia de Juanita Tinelli por amenazas de muerte y que ya realizó la exposición formal en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, el primero que se pronunció fue su padre, Marcelo Tinelli, pero ¿qué dijeron sus hermanas al respecto?

La modelo, que radicó la denuncia ante la Justicia este sábado acompañada de sus padres, el conductor y la bailarina, Paula Robles, ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, donde solicitó un botón antipánico para su protección personal.

"Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra. Hablo porque necesito hacerlo, porque guardar silencio ya no es opción”, señaló la joven en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Si bien, el exconductor de ShowMatch utilizó su historia de Instagram para expresar su apoyo a su hija más chica, hasta el momento sus hermanos no tuvieron la misma repercusión: Lorenzo directamente no estuvo activo en sus redes, Micaela se mostró disfrutando de la playa en José Ignacio en Uruguay con amigos, la única que tuve un pequeño gesto fue Cande, quien optó por republicar es escrito de su padre agregando dos emoticones, uno de las manitos unidas en plegaria y un corazón con un flecha que la atraviesa.

Cande Tinelli Instagram: Cande Tinelli El duro comunicado de Juanita Tinelli tras la denuncia por amenazas “Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”, comenzó su descargo que publicó en sus redes sociales.