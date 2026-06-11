Real Madrid anunció el regreso de José Mourinho como entrenador hasta 2029 El presidente del club merengue, Florentino Pérez, cumplió su promesa de campaña y concretó el retorno del técnico portugués por tres temporadas, tras su salida de Benfica. Por Agregar C5N en









José Mourinho vuelve al Bernabéu.

Real Madrid oficializó este jueves la contratación de José Mourinho como nuevo director técnico del primer equipo para cumplir con un compromiso de campaña de Florentino Pérez, quien acaba de ser reelecto como presidente del club merengue hasta 2030.

La institución comunicó la noticia a través de sus canales digitales. "La Junta Directiva del Real Madrid, reunida hoy, jueves 11 de junio, ha acordado nombrar a José Mourinho como entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029", indicó el club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2065139608698986758&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido, Mourinho! pic.twitter.com/iLce8neamx — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026 El estratega luso finalizó así su ciclo en el Benfica de Portugal, donde permaneció desde septiembre de 2025. En el torneo local, el plantel culminó en la tercera posición sin títulos, aunque completó la temporada de forma invicta.

Ante la partida de su entrenador mediante el pago de una cláusula de 15 millones de euros, el club de Lisboa confirmó al sustituto. "Benfica informa que ha llegado a un acuerdo con Marco Silva para la celebración de un contrato de trabajo válido por dos temporadas, extensible hasta 2028/29", publicaron las autoridades.

José Mourinho planifica su nuevo ciclo con refuerzos en la mira El técnico comenzará su trabajo presencial el próximo 13 de julio en la ciudad deportiva. En esa fecha, el plantel profesional dará inicio a las labores de pretemporada de cara a la segunda mitad del año.