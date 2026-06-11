Real Madrid anunció el regreso de José Mourinho como entrenador hasta 2029

Real Madrid oficializó este jueves la contratación de José Mourinho como nuevo director técnico del primer equipo para cumplir con un compromiso de campaña de Florentino Pérez, quien acaba de ser reelecto como presidente del club merengue hasta 2030.
La institución comunicó la noticia a través de sus canales digitales. "La Junta Directiva del Real Madrid, reunida hoy, jueves 11 de junio, ha acordado nombrar a José Mourinho como entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029", indicó el club.
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El estratega luso finalizó así su ciclo en el Benfica de Portugal, donde permaneció desde septiembre de 2025. En el torneo local, el plantel culminó en la tercera posición sin títulos, aunque completó la temporada de forma invicta.
Ante la partida de su entrenador mediante el pago de una cláusula de 15 millones de euros, el club de Lisboa confirmó al sustituto. "Benfica informa que ha llegado a un acuerdo con Marco Silva para la celebración de un contrato de trabajo válido por dos temporadas, extensible hasta 2028/29", publicaron las autoridades.
José Mourinho planifica su nuevo ciclo con refuerzos en la mira
El técnico comenzará su trabajo presencial el próximo 13 de julio en la ciudad deportiva. En esa fecha, el plantel profesional dará inicio a las labores de pretemporada de cara a la segunda mitad del año.
Esta será la segunda etapa del luso al frente del conjunto blanco, tras su paso previo entre 2010 y 2013. Durante aquel período, el profesional conquistó tres trofeos: La Liga 2012, la Copa del Rey 2011 y la Supercopa de España 2012.
Desde la confirmación de su firma, el orientador táctico ya evalúa opciones en el mercado de transferencias para nutrir al plantel. Los nombres principales en su lista son Josko Gvardiol y Bernardo Silva, quienes podrían sumarse a Konaté y Denzel Dumfries, los dos primeros jugadores asegurados por la directiva.