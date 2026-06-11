El riesgo país bajó hasta los 450 puntos y opera a su nivel más bajo desde 2018 El indicador que mide la confianza de los inversores se derrumbó, luego de que la calificadora de riesgo S&P mejorara la nota para el país, al igual de Fitch Rating. Las acciones y bonos registran subas de hasta un 13%. Por Agregar C5N en









El riesgo país se ubica en los 461 puntos básicos. Redes sociales

El riesgo país se derrumbó este jueves hasta los 450 puntos básicos y opera a su nivel más bajo en ocho años. El dato se conoce luego de que la calificadora de riesgo S&P mejorara la nota para el país y eleve la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de Argentina desde CCC+ hasta B-. Por su parte, en la apertura de la Bolsa en los Estado Unidos, las acciones y bonos abren con subas hasta un 4%.

La última vez que la medición realizada por el JP Morgan había alcanzado dicha cifra fue el 16 de mayo de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, a partir de allí comenzó a subir y nunca más alcanzó los 450 puntos. La mejora de la calificación de S&P se suma al upgrade realizado por Fitch Ratings durante mayo y refuerza la percepción de una reducción gradual del riesgo argentino entre los inversores, hecho celebrado por el ministro de Economía Luis Caputo.

A pesar de que la nota soberana permanece dentro del rango especulativo, el ascenso convalida el ordenamiento de las variables macroeconómicas locales. Los especialistas prevén que este cambio favorezca una reducción paulatina en el costo de financiamiento para los sectores público y privado.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo: el riesgo país bajó hasta los 450 puntos. Qué pasa con las acciones, bonos argentinos y el dólar A la baja del riesgo país se le suma una buena apertura en el premarket de las acciones en el extranjero suben hasta casi 13%, de la mano de Grupo Supervielle con el +12,3%, BBVA con el +12,3% y Telecom con el 11,1%. El S&P Merval avanza 5,6% a 3.328.785,240 puntos. Las acciones en la bolsa local suben hasta 10% encabezado por Grupo Supervielle (+10,2%), BBVA (+9%), y Loma Negra (+7,8%).

Con respecto a la divisa estadounidese, el dólar oficial minorista cotiza a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, luego de haber caído $5 en la rueda del miércoles, en la continuidad de la tendencia bajista inaugurada en la semana.