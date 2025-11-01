IR A
Acompañada por Marcelo Tinelli y Paula Robles, Juanita Tinelli denunció amenazas y ya tiene botón antipánico

La hija del conductor formalizó la denuncia por hostigamiento, sumándose a la ola de casos de acoso a figuras públicas.

Los famosos no revelaron la identidad de la persona o personas que amedrentaron a su hija.

El conductor Marcelo Tinelli y la bailarina Paula Robles acompañaron a su hija Juanita ante la Justicia, donde denunció amenazas de muerte y por lo que recibió un botón antipánico.

El procedimiento formal ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal se suma a la ola de casos de acoso que hicieron público otras famosas como las periodistas Agustina Peñalva, Edith Hermida y Naza di Serio.

A raíz del amedrentamiento se le otorgó el dispositivo como una medida de seguridad inmediata. El botón busca proteger su integridad ante la posibilidad de un ataque o acoso inminente.

De acuerdo con la información de la periodista Laura Ubfal en su portal de noticias, los Tinelli decidieron no dar a conocer la identidad de la persona o las personas que están detrás de la agresión, y mantuvieron ese dato en reserva.

Tanto en el caso de Juanita como de las otras mediáticas, los mayores amedrentamientos se producen a través de las redes sociales y teniendo en cuenta su perfil público, aunque algunos fueron a encontrarse personalmente con las mujeres.

