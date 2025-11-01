Acompañada por Marcelo Tinelli y Paula Robles, Juanita Tinelli denunció amenazas y ya tiene botón antipánico La hija del conductor formalizó la denuncia por hostigamiento, sumándose a la ola de casos de acoso a figuras públicas.







Los famosos no revelaron la identidad de la persona o personas que amedrentaron a su hija. Redes Sociales

El conductor Marcelo Tinelli y la bailarina Paula Robles acompañaron a su hija Juanita ante la Justicia, donde denunció amenazas de muerte y por lo que recibió un botón antipánico.

El procedimiento formal ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal se suma a la ola de casos de acoso que hicieron público otras famosas como las periodistas Agustina Peñalva, Edith Hermida y Naza di Serio.

A raíz del amedrentamiento se le otorgó el dispositivo como una medida de seguridad inmediata. El botón busca proteger su integridad ante la posibilidad de un ataque o acoso inminente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juana Tinelli (@juanittinelli1) De acuerdo con la información de la periodista Laura Ubfal en su portal de noticias, los Tinelli decidieron no dar a conocer la identidad de la persona o las personas que están detrás de la agresión, y mantuvieron ese dato en reserva.