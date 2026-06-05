5 de junio de 2026 Inicio
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La sentida despedida de Aníbal Fernández al Indio Solari: "Es un día muy triste para los que somos del palo"

El exjefe de Gabinete recordó cómo fue el último encuentro con el Indio Solari, las conversaciones que tuvieron y detalles de su amistad.

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El dirigente político durante una visita al cantante.

El dirigente político durante una visita al cantante.

La muerte de Carlos 'Indio' Solari sigue provocó gran conmoción en el país y un profundo dolor entre sus seguidores, conocidos y amigos. En diálogo con C5N, Aníbal Fernández, quien supo forjar una gran amistad con el exlíder ricotero, compartió recuerdos personales, anécdotas y reflexiones sobre una relación que trascendió la admiración artística.

El Indio Solari, durante la entrevista con Mario Pergolini en Tsunami: un oceáno de gente.
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Fernández contó que llegó a la obra del Indio gracias a su hijo. "Empecé a acompañarlo en los recitales y a estar en todos los lugares donde pude estar. En River, Huracán, Montevideo, Salta, Córdoba, Mendoza, Olavarría", recordó. Y resumió su vínculo con una frase que refleja la pasión de miles de seguidores: "Una vez que te metiste y te gustó, te gustó. Si te gusta el rock and roll, el Indio es la máxima expresión".

Entre los recuerdos que compartió, evocó la primera vez que conoció al músico junto a su hijo. Allí surgió una conversación sobre la histórica y supuesta rivalidad entre los Redondos y Soda Stereo. Según relató, el Indio reconoció la calidad artística del grupo liderado por Gustavo Cerati. "Que un tipo de esta estatura reconozca a otros le hace muy bien a todo el mundo. No tienen mal", destacó Fernández.

El ex funcionario también resaltó el carácter excepcional del fenómeno ricotero. "Su popularidad y masividad se construyó en el boca en boca porque nunca tuvo publicidad de ninguna característica", señaló. Y agregó: "Era un tipo con mucha profundidad y una formación admirables. Era culto, formado, preparado".

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando recordó su último encuentro con Solari, apenas dos meses atrás. "Cuando me iba de su casa me dio un abrazo que no voy a olvidar", confesó.

Fernández también destacó la riqueza poética de sus composiciones. "Tenía una manera de plantear las cosas que van hasta el fondo, con una libertad de metáforas para decir lo que quiera. Es muy difícil para los que no comprenden el tema lo que dice el Indio", afirmó.

Al hablar de sus canciones preferidas, mencionó "Etiqueta Negra", un tema que, según contó, ocupa un lugar especial en su historia personal. "Tuve la dicha de que en Mendoza me lo dedicara. En una parte el tema dice 'no hubo caricia para su celo moro'. A mí me gusta pensar que está hablando de Otelo, pero cada uno hace lo que quiere con sus metáforas".

Además, reveló que el artista continuaba trabajando activamente en nueva música. "Tiene muchísimos temas que venía trabajando que todavía no se conocen". En ese sentido, recordó conversaciones íntimas en las que el músico le explicaba sus procesos creativos: "Me contó cómo hacía para armar todos sus temas. Cómo trabajaba la melodía".

Finalmente, Fernández expresó el vacío que deja la partida del cantante. "Es un día muy triste para los que somos del palo y para los que seguiremos estando aunque él no esté". Y añadió una reflexión sobre el legado que deja entre las nuevas generaciones: "Yo tengo 69 años, soy un hombre grande ya, pero cuando ves a los pibes que van a verlo incentivados con un mensaje correcto, me siento seguro de lo que vendrá".

Conmovido, cerró con una frase que resume el impacto de la pérdida: "Me impacta saber que su persona opinando todos los días no va a estar".

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