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Moria Casan opinó sobre las cirugías y destrozó a Antonela Roccuzzo: "Si la agarran a ella le encuentran de todo"

La conductora no dudó en dar su opinión sobre la polémica que se armó en torno a los presuntos retoques estéticos del crack argentino y aprovechó para pegarle a la rosarina.

Moria y Antonella
Moria y Antonella

Moria Casan se metió en la polémica por los rumores de las cirugías que tendría Lionel Messi y destrozó a Antonela Roccuzzo, ¿Qué dijo?

La foto de Messi que subió Antonela Roccuzzo que ya acumula miles de reacciones. 
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La One, fiel a su estilo y sin filtro, abordó en su programa el tema que generó debate en las últimas horas. Mientras en pantalla mostraban el video de la dentista, lanzó una contundente opinión: “Tiene de todo”, al mismo tiempo de fondo estaba el video de la dentista, entonces opinó, "pero escúchame, se hizo entero. Pero no, para mi, para mi, no se si se hizo pero el corte de pelo que tenía lo favorece mucho, y la barba también. Y muchas veces el acomode de la foto, el photoshop. Alguna coquetería tendrá tal voz, pero además hay acomode de fotos. Lo que tiene es muy linda sonrisa".

Antonela Roccuzzo y Leo Messi
La pareja festejó el día de los enamorados en redes sociales.

La pareja festejó el día de los enamorados en redes sociales.

Cuando una de las panelistas del programa empezó a leer en vivo la contundente respuesta de Antonela, la conductora de Las Mañanas con Moria la destrozó, “pero escúchame Antonela saltó porque si la agarran a ella también le van a encontrar unas cuantas cositas. Entonces mamita, antes que la agarren a ella salta con la del marido. ¡Vamos a mostrar una fotito de Antonella antes y ahora! ¡Pero por una razón de coquetería! Si esta gente con el billete que tiene no se hace... o cualquier gente. Todo el mundo quiere una mejor estética, escúchame. Además ahora con los tutoriales que hay no hay manera de no estar bien. Con un simple makeup con un gran tutorial te podes hacer la nariz más chica o más grande, lo que quieras".

¿Qué dijo la odontóloga sobre Lionel Messi?

Celeste Nardadone uso sus redes sociales para hablar del 10 de la Selección y aseguró que tenia cirugías estéticas: “Hoy te vengo a mostrar lo que se hizo Messi, nuestro máximo goleador. Analizando su rostro antes de los procedimientos estéticos, quiero que presten especial atención a sus ojitos encapotados, el tamaño de su nariz, la posición y tamaño de sus orejas y la posición de su mentón bastante retraído, inclusive en esta foto que se le ve la papada”, se la puede escuchar mientras muestra de fondo una foto del jugador del Inter Miami.

Según aseguró la experta, el jugador se realizó varios procedimientos: rinoplastia, mentón, rellenos de ácido, botox. “Chicos, no me van a decir que esta nariz es igual a esta. Acá hay una rinoplastia de una. El cambio más llamativo y que más poderoso lo volvió fue el cambio de su mentón, hay un claro ejemplo de un relleno en el mentón con ácido hialurónico”, planteó el debate.

Lejos de mantenerse al margen de la polémica, Antonela Roccuzzo salió al cruce con un contundente mensaje, “¡No pegaste una!”, escribió. Luego, agregó entre risas: “Jamás se hizo una cirugía. Jajaja. Y lo de los dientes se llama Invisalign”.

Según señaló la esposa de Lionel Messi, ninguna de las cirugías que nombro en el video eran ciertas y el único tratamiento estético al que se sometió fue Invisalign, que es un sistema de ortodoncia invisible y removible que utiliza alineadores transparentes fabricados a medida para corregir progresivamente la posición de los dientes, convirtiéndose en una alternativa más estética a los brackets tradicionales.

La respuesta de Antonela no tardó en generar repercusiones y la influencer respondió, "gracias por comentar mi video... lo hice con absoluta seriedad y respeto, pensando en el beneficio que le hace a muchas personas saber que estos tratamientos son posibles y que pueden ayudarlos; hay mucho prejuicio y muchos no quieren contar sus secretos... lo entiendo, me pasa a diario en consultorio... Cariños y mi admiración completa, siempre”.

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