¿Desamor o distancia? Por qué se separaron Micaela Tinelli y Lisandro López

Luego de seis años juntos, la pareja decidió separarse; la empresaria textil dio a conocer las razones que la llevaron a alejarse del futbolista.

Los rumores sobre una posible crisis entre Micaela Tinelli y Lisandro “Licha” López circulaban desde hacía tiempo, pero la confirmación llegó recientemente . Tras la primicia difundida por el programa LAM, la hija de Marcelo Tinelli decidió romper el silencio y contar los motivos que la llevaron a distanciarse del futbolista.

La empresaria confirmó la noticia a través de un mensaje de WhatsApp enviado a la periodista de Intrusos, Paula Varela. “Es verdad que estamos separados, ya venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más”, afirmó la dueña de la marca Ginebra, despejando así todas las dudas que rodeaban el estado de la relación.

Según explicó Micaela, el principal motivo de la ruptura fue la distancia. “La distancia en algún momento ya se vuelve imposible. Más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue en el caso nuestro”, sostuvo. Con esas palabras dejó en claro que las exigencias laborales y la vida profesional de ambos resultaron determinantes en la decisión de poner fin al vínculo.

Tras confirmar su separación, Micaela Tinelli decidió responder a los rumores que circulaban sobre las razones del quiebre. En el programa LAM, el periodista Pepe Ochoa había asegurado que la decisión fue de Lisandro “Licha” López, defensor de Belgrano de Córdoba, lo que generó gran repercusión.

Ochoa sorprendió al afirmar que el futbolista habría dejado a Micaela porque se había “desenamorado”. Esa versión causó revuelo en los medios y en las redes, ya que sugería que el final de la relación se debía a la pérdida de sentimientos de parte de él.

Frente a esas declaraciones, Micaela salió a desmentirlas de manera categórica. A través de un mensaje, dejó en claro que el “desamor” nunca existió y que el motivo real de la ruptura fue otro, vinculado al desgaste natural de la relación.

La empresaria detalló que la decisión de separarse se tomó hace alrededor de un mes. Si bien confirmó el final del vínculo, recalcó que el afecto entre ambos se mantiene. “Nos amamos un montón; no hubo desamor ni nada”, aseguró, contradiciendo lo dicho en LAM.

De acuerdo con su versión, lo que realmente marcó el final fue la distancia y el desgaste acumulado. Ambos tenían agendas profesionales exigentes y la falta de cercanía terminó convirtiéndose en un obstáculo difícil de superar.

licha lopez mica tinelli.jpg Las románticas vacaciones de Mica Tinelli y Licha López en París

Micaela reconoció que el desgaste fue un problema compartido, que afectaba a los dos. La falta de tiempo y la imposibilidad de sostener la convivencia diaria fueron factores que terminaron complicando el vínculo.

La noticia se dio a conocer en un contexto particular para la familia, ya que su hermana Cande Tinelli también fue protagonista en los últimos días al anunciar su separación de Coti. En este marco, Micaela subrayó que, a pesar del difícil momento, su relación con Licha terminó con respeto y cariño, y que el único motivo de la ruptura fue la distancia y el desgaste, no la falta de amor.