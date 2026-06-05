5 de junio de 2026 Inicio
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El adiós al Indio Solari: los emotivos mensajes de los artistas

La muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota generó una profunda conmoción en el mundo de la música.

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El adiós al Indio Solari: distintos artistas lo despidieron con emotivos mensajes

El adiós al Indio Solari: distintos artistas lo despidieron con emotivos mensajes

La muerte de Carlos "Indio" Solari provocó una inmediata reacción en el ámbito artístico. Apenas se conoció la noticia, músicos, cantantes, productores y referentes de la cultura comenzaron a expresar su dolor a través de las redes sociales y distintos medios de comunicación.

Su trayectoria giró en torno a  tres proyectos que reflejaron distintas etapas de su evolución.
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Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Skay Beilinson, histórico compañero del Indio en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Pese al distanciamiento que marcó los años posteriores a la separación de la banda, el guitarrista eligió despedirlo con palabras cargadas de afecto y emoción.

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre", escribió en sus redes sociales. Luego agregó: "Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre". El mensaje, que rápidamente se viralizó entre los seguidores ricoteros, cerró con una definición que resumió el sentimiento de millones de fanáticos: "Hoy es un día muy triste".

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Entre los exintegrantes de los redondos también se sumó el baterista Walter Sidoti. "Estarás siempre presente en mi recuerdo y el corazón de todos los ricoteros. Hasta siempre Indio", escribió. El artista Ricardo Cohen, conocido como "Rocambole", sumó su mensaje de despedida. "Adiós amigo. Tu luz seguirá iluminándonos".

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"Qué pena Indio. Gracias por todo, descansá en paz", escribió Emiliano Brancciari, cantante de No te va a gustar. "Supongo que algo así fue la muerte de Gardel. Buen viaje, Indio. Muchísimas gracias por las canciones", le dedicó Iván Noble. Por su parte, Lali Esposito subió una foto del Indio a historias de Instagram musicalizada con "Todo un palo".

"Tu poesía de especie única. Tu fraseo. Las melodías en tu voz. Tu bravura. La convicción intocable. La sospecha de tu exigencia feróz. Tus ideas como un desborde mágico. Tu amor por la verdad. Tus ojos protegidos de la parafernalia. El libro y la calle. Tu ternura cubierta de ideas nobles. La sensación en el cuerpo de llevarte con nosotrxs desde siempre. Que seas parte de la vida desde tan adentro con letra y música. El guitarrista encantador de serpientes q llevo ligado a vos por siempre. Por qué te vas ahora? No lo quiero creer. Qué pena. Sabías del amor que te tenemos y tendremos, Carlos querido. Justo hoy que todo duele tanto. El viaje será alivio también. Ojalá. “En la resistencia está…” Gracias gracias gracias Gracias, Indio amado", le dedicó la actriz Julieta Díaz.

Embed - Julieta Diaz on Instagram: "Tu poesía de especie única Tu fraseo Las melodías en tu voz Tu bravura La convicción intocable La sospecha de tu exigencia feróz Tus ideas como un desborde mágico Tu amor por la verdad Tus ojos protegidos de la parafernalia El libro y la calle Tu ternura cubierta de ideas nobles La sensación en el cuerpo de llevarte con nosotrxs desde siempre Que seas parte de la vida desde tan adentro con letra y música El guitarrista encantador de serpientes q llevo ligado a vos por siempre Por qué te vas ahora? No lo quiero creer. Qué pena. Sabías del amor que te tenemos y tendremos, Carlos querido. Justo hoy que todo duele tanto. El viaje será alivio también. Ojalá. “En la resistencia está…” Gracias gracias gracias Gracias, Indio amado "
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NOTA EN DESARROLLO.-

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado suspendieron sus shows, tras la muerte del Indio Solari

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el último proyecto musical encabezado por el Indio Solari, suspendió sus presentaciones previstas debido a la muerte del histórica figura del rock nacional, que este viernes murió a sus 77 años en su casa de Parque Leloir y se transformó en leyenda.

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