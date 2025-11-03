IR A
Filoso mensaje contra Marcelo Tinelli de Juanita y Paula Robles tras la denuncia por amenazas

La modelo se presentó ante la Justicia por hostigamiento y amenazas de muerte. En redes, apuntó contra su papá, a quien dejó de seguir, al igual que su hermana Candelaria. "El egoísmo enferma", escribió.

En medio de una posible interna familiar por la sorpresiva denuncia de Juanita Tinelli por amenazas de muerte y el distanciamiento de su padre, ahora, junto a su madre publicaron un llamativo posteo ¿apuntado contra Marcelo Tinelli?

Guillermina Valdés tomó una contudente decisión con Lolo por el conflicto de Marcelo Tinelli.
La contundente decisión de Guillermina Valdés por el escándalo Tinelli: "Medidas de seguridad por Lolo"

La primera que hizo el posteo fue Paula Robles en sus historias de Instagram sobre una frase de Oscar Wilde que habla sobre el egoísmo. “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”, se lee sin hacer mención a nada especial, pero lo hizo justo horas después que se hiciera pública la situación de miedo que está viviendo su hija menor, a quien a raíz de ello, le entregaron un botón antipánico.

Luego de haber visto esto, la modelo subió a su perfil la misma imagen, pero esta vez usando el posteo de la bailarina, a quien etiquetó y agregó con un claro y contundente mensaje: “El egoísmo enferma”.

Al dar la noticia de la presentación judicial que realizó, la joven de 22 años hizo un descargo en el que habló sobre el vínculo con su familia y cuestionó algunas decisiones de su padre en los últimos años: “Pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, indicó.

Y remarcó: “Tengo 22 años, tengo mi propia mirada y mi manera de sentir. Y, más allá de todo lo que mi apellido representa, quiero expresar mi opinión sincera, mi verdad y de alguna manera exponer mi límite”.

La respuesta de Mica Tinelli a la denuncia de su hermana, Juanita

Apenas conocida la denuncia, Marcelo Tinelli hizo un descargo en sus redes al considerar que “se trata de un tema familiar y muy íntimo”, al que prefirió “no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia”.

Frente a dicha situación, solo Cande Tinelli se pronunció al respecto quien solo se limitó a repostear el descargo del conductor. Su hermano Francisco, hijo también de Paula, no se pronunció y Micaela si bien se había mostrado activa en la red no hizo mención alguna al respecto.

Sin embargo, en las últimas horas subió una llamativa frase a la que una seguidora le consultó si estaba dirigida a su hermana y la diseñadora fue contundente con la respuesta. “Estoy demasiado tranquila para ser reclamada por tu caos”, se lee en el posteo, pero acto seguido aclaró: “Si hay algo que no hago es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia?”.

En la disputa familiar, Juanita dejó de seguir en Instagram al ex – ShowMatch y a la cantante, Lelé, pero continúa “conectada” con Francisco y Mica, hija de Tinelli producto de su primer matrimonio con Soledad Aquino.

