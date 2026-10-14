Jornada caliente en el Congreso: sesión en Diputados y movilización masiva, con Javier Milei en Estados Unidos

Con la mirada puesta en 2027 y tras el dictamen impulsado por los libertarios para restituir la Ley de Tierras, la oposición buscará rechazar el DNU 70/23 y debatir proyectos sobre discapacidad y deuda familiar. En paralelo, docentes, no docentes, sindicatos y organizaciones sociales se movilizarán para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Presidente continúa con su agenda internacional.

El Congreso será escenario de una sesión clave en Diputados y una movilización masiva por el financiamiento universitario.

Argentina vivirá una nueva jornada de alta tensión política este jueves, con una sesión especial en la Cámara de Diputados y la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso que reunirá a universidades, gremios, partidos opositores y organizaciones sociales. En paralelo, el presidente Javier Milei , que tiene previsto regresar al país el viernes, continuará en Washington con actividades oficiales.

LLA dictaminó la restitución de la Ley de Tierras y busca desactivar la sesión contra el DNU 70/23

La sesión fue convocada para las 14 y la oposición intentará reunir el quorum de 129 diputados para discutir el rechazo al DNU 70/23, además de proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. El debate estará atravesado por la restitución de la Ley de Tierras, que recibió dictamen este miércoles en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

En las calles, la quinta Marcha Federal Universitaria coincidirá con reclamos por el financiamiento educativo y la restitución de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, manifestación que se concentrará frente al Congreso y está prevista desde las 13:30, con participación anunciada de sindicatos, agrupaciones estudiantiles y espacios políticos.

La oposición convocó a una sesión especial con tres ejes: rechazar el DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras; prorrogar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027; y debatir un régimen para afrontar la morosidad y el endeudamiento familiar. Para abrir el recinto, necesita al menos 129 legisladores presentes.

A menos de 24 horas de la sesión, La Libertad Avanza consiguió dictamen para un proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incorpora la restitución de la Ley de Tierras, derogada por decreto. La estrategia oficialista apunta a sumar a bloques dialoguistas y quitarle respaldo al intento opositor de rechazar el megadecreto.

La marcha universitaria se cruza con otros reclamos

La movilización se realizará en medio de un nuevo capítulo judicial por el financiamiento universitario. El juez federal Martín Cormick dispuso multas de $100.000 por día al titular de la Jefatura de Gabinete por incumplir una orden vinculada con la ley, una sanción que podrá modificarse y que el Gobierno puede apelar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves y convocó a movilizarse contra el DNU y en defensa de la educación pública, protesta a la que también adhirieron sectores del peronismo, el radicalismo, la izquierda y movimientos sociales, con reclamos por salarios docentes, becas y fondos para sostener las universidades.

La quinta Marcha Federal Universitaria coincidirá con una sesión especial atravesada por el debate político y legislativo. Camila Alonso Suarez

La convocatoria tendrá como escenario central la Plaza del Congreso, donde confluirán las demandas por el presupuesto universitario, la situación de las tierras rurales y otras iniciativas incluidas en la agenda parlamentaria. La coincidencia entre la sesión y la movilización concentrará la atención política sobre el Congreso durante, prácticamente, toda la jornada.

La agenda de Milei en Estados Unidos

Este miércoles, el presidente Javier Milei se reunió con empresarios e inversores y mantuvo un encuentro con Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien tiene pedido de captura en Brasil. Durante el evento, en el marco de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, el mandatario argentino respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y calificó a Lula da Silva como "dictador comunista".

En Washington, para este jueves, el líder libertario tiene previsto hablar a las 11:20 ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos con una exposición titulada "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". Allí recibirá el premio Global Champion of Free Enterprise por su defensa de los principios de la libre empresa.

Javier Milei se reunió en EEUU con Eduardo Bolsonaro, quien tiene un pedido de captura en Brasil. Web

A las 17, el Presidente participará en la Embajada argentina de un encuentro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, centrado en la memoria y la lucha contra el antisemitismo. Luego, según la agenda oficial difundida, partirá hacia la Argentina a las 21 y arribará el viernes a las 8:30.

De esta manera, mientras en Buenos Aires se desarrollarán las negociaciones parlamentarias y una movilización con reclamos diversos, el Presidente cumplirá su agenda en otro viaje por los Estados Unidos. El resultado de la sesión, la capacidad de la oposición para reunir el quorum y el alcance de la protesta serán las principales claves políticas de este histórico jueves.