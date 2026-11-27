Diputados dio media sanción al Certificado MiPyME para cooperativas y Roxana Monzón reclamó la emergencia PyME Con media sanción de Diputados, las cooperativas podrán tramitar el Certificado MiPyME. La diputada celebró el alivio pero exigió más medidas. Por Agregar C5N en









La Cámara de Diputados otorgó media sanción a la reforma del artículo 2 de la Ley 24.467, una iniciativa que incorpora formalmente a las cooperativas dentro de la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y les habilita la obtención del Certificado MiPyME.

Durante el debate en el recinto, la diputada nacional Roxana Monzón (Unión por la Patria) valoró el avance parlamentario como una herramienta de alivio inmediato, aunque advirtió que resulta insuficiente frente al crítico escenario económico que atraviesa el entramado productivo.

En su rol de vicepresidenta de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, Roxana Monzón subrayó que el proyecto unificado representa un respaldo concreto para el sector asociativo: “Que las cooperativas puedan acceder al Certificado MiPyME permite un alivio fiscal y financiero para paliar la difícil situación económica y social que ya están atravesando”. Sin embargo, aclaró que la medida constituye apenas “un pasito” y reclamó abordar de manera urgente la emergencia PyME, a la que definió como “una deuda que tenemos con el sector”.

El cruce de Roxana Monzón con el Gobierno por el cierre de empresas y el Certificado MiPyME Más allá del consenso alcanzado en torno a la modificación de la Ley 24.467, la legisladora apuntó contra el diagnóstico oficial sobre la caída de la actividad industrial y comercial, cuestionando tanto las cifras difundidas por el Ejecutivo como el enfoque económico del Presidente:

Reparos a los números de Santilli: al responder a los dichos del jefe de Gabinete, Diego Santilli , en el Senado sobre un supuesto crecimiento en la cantidad de firmas inscriptas como PyMEs, Monzón explicó que ese registro computa también a profesionales y trabajadores independientes que se anotan en busca de algún respiro impositivo o financiero en medio de la crisis.

Crítica al concepto de "destrucción creativa": la diputada rechazó la caracterización presidencial sobre el cierre de compañías y la destrucción de empleo al sentenciar: “Esto no es una destrucción creativa, es una destrucción productiva, pero la disfrazan con adjetivos para explicar lo inexplicable”.

Agenda pendiente para sostener el trabajo: si bien la media sanción jerarquiza a las cooperativas como actores clave de la economía nacional, Monzón insistió en la necesidad de aprobar políticas integrales para resguardar la producción y el empleo frente a las severas dificultades operativas del sector.