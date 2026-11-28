Así es el bolso de Kate Middleton que causó furor en su visita a la India La princesa eligió un diseño especial que combina el trabajo artesanal con una propuesta diferente a los accesorios tradicionales. Agregar C5N en









Así es el bolso de Kate Middleton que causó furor en su visita a la India. Vogue

Kate Middleton eligió un accesorio especial para su visita oficial a la India.

El diseño pertenece a una reconocida firma londinense.

La pieza combina materiales innovadores con fabricación artesanal española.

Su elección se relaciona con la moda sostenible. Los looks de Kate Middleton suelen tener un detalle que va más allá de la moda: cada prenda y accesorio que elige transmite un mensaje. Durante su reciente visita oficial a la India junto al príncipe Guillermo, la princesa de Gales sorprendió con un bolso de diseño artesanal que combinó elegancia, originalidad y un guiño a la producción sostenible.

El viaje de tres días tuvo como principal compromiso la sexta edición de los Premios Earthshot, una iniciativa creada por Guillermo en 2020 para reconocer proyectos que buscan soluciones frente al cambio climático. La visita también tuvo un significado especial para la pareja, que regresó al país después de diez años y marcó uno de los primeros grandes viajes internacionales conjuntos de Kate tras su recuperación médica.

Así es el bolso que lució Kate Middleton en su visita a la India. Redes sociales El accesorio pertenece a la firma londinense DeMellier y es una edición especial del modelo The Small Hudson. Su diseño fue realizado con un biomaterial elaborado a partir de paja de arroz, llamado SurpRice, desarrollado por científicos de la India. Aunque la marca tiene su sede en Londres, la confección y el ensamblaje manual se llevaron adelante en talleres artesanales de Ubrique, una localidad española reconocida por su tradición marroquinera.

Cuánto cuesta el bolso de Kate Middleton Una de las particularidades de este complemento es que la versión que lució Kate fue confeccionada especialmente para ella y no se encuentra disponible para la venta. Se trata de una pieza exclusiva que combina el trabajo artesanal español con un material innovador de origen vegetal, en una propuesta que también acompaña el mensaje ambiental de la visita oficial.

Sin embargo, existe una referencia para quienes quieran conocer cuánto cuesta un diseño similar. El modelo tradicional The Small Hudson de DeMellier, confeccionado en cuero, tiene un valor aproximado de entre 480 y 500 euros en las tiendas europeas. Esa cifra corresponde a la versión estándar y no a la edición especial que llevó la princesa.