En Diputados, el oficialismo buscará avanzar con la aprobación del proyecto de Presupuesto 2027, una de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei. El temario también incluye las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. Además, se tratarán designaciones para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y otras iniciativas económicas.