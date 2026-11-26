Se estima que la sesión en Diputados dure más de 12 horas
La Cámara alta prevee que la sesión de este jueves durará más de 12 horas, sin contar cuestiones de privilegio, ni apartamientos, ni homenajes ni tratamientos en particular.
Desde las 12 hora
Diputados y el Senado tendrán reuniones simultáneas este jueves desde las 12. La Cámara Baja también tratará cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, mientras que la Cámara Alta debatirá también el proyecto contra la ludopatía.
El Congreso tendrá este jueves una jornada de actividad parlamentaria con sesiones simultáneas en la Cámara de Diputados y el Senado, ambas convocadas para las 12. Los principales temas de la agenda serán el Presupuesto 2027, la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO para las elecciones del próximo año y la regulación de las apuestas online.
En Diputados, el oficialismo buscará avanzar con la aprobación del proyecto de Presupuesto 2027, una de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei. El temario también incluye las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. Además, se tratarán designaciones para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y otras iniciativas económicas.
En el Senado, el principal foco estará puesto en el proyecto de reforma electoral que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027. La iniciativa contempla también cambios en el régimen de partidos políticos y en el sistema de Boleta Única de Papel, entre otros puntos. Para avanzar, La Libertad Avanza necesita reunir 37 votos, la mayoría absoluta de la Cámara Alta.
Otro de los asuntos que tratarán los senadores será el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, que cuenta con media sanción de Diputados desde 2024. La propuesta establece restricciones a la publicidad y el patrocinio de las plataformas de juego, además de medidas para impedir el acceso de menores de edad y combatir las apuestas ilegales.
Las sesiones se desarrollarán en el tramo final del período ordinario y pondrán a prueba la capacidad del oficialismo para reunir acuerdos con los bloques aliados y avanzar con su agenda legislativa antes del cierre del año.