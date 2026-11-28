Así fue el 1-0 de Palmeiras ante Estudiantes por la Copa Libertadores 2026 En el inicio del segundo tiempo, Ramón Sosa aprovechó una desatención de Núñez tras un cabezazo de Arias y puso el 1-0 de Palmeiras ante Estudiantes. Por Agregar C5N en









Ramón Sosa puso el 1-0 de Palmeiras ante Estudiantes por la final de la Copa Libertadores.

Palmeiras golpeó en el inicio del segundo tiempo y abrió el marcador ante Estudiantes de La Plata en la gran final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo. A los 5 minutos del complemento, el delantero paraguayo Ramón Sosa apareció completamente solo en el corazón del área y definió de zurda para estampar el 1-0 del conjunto brasileño.

La acción rompió la paridad de un encuentro muy disputado tras un primer tiempo cerrado y cargado de tarjetas.

La jugada nació en el comienzo de la segunda etapa a partir de un envío aéreo al área pincharrata: el colombiano Jhon Arias ganó de arriba y bajó la pelota de cabeza hacia el centro, donde Núñez perdió la referencia de marca y dejó sin oposición a Ramón Sosa, quien controló y definió con un remate cruzado de zurda ante la salida de Fernando Muslera.

Cómo fue el tanto de Ramón Sosa que destrabó la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes El tanto del exatacante de Talleres llegó en un momento clave del partido disputado en Montevideo, capitalizando la primera desatención en la última línea del equipo dirigido por Alexander Medina.

Tras un centro pinchado hacia el sector ofensivo del Verdão en el arranque del complemento, Jhon Arias conectó de cabeza y habilitó hacia el punto penal. En el movimiento dentro del área, Núñez perdió la marca del atacante paraguayo, que quedó habilitado y con espacio libre frente al arco.

Sin marcas encima, Ramón Sosa resolvió de zurda con un disparo cruzado para vencer a Muslera y poner en ventaja a Palmeiras en la definición continental. ¡¡EL VERDAO PEGÓ EN EL ARRANQUE DEL SEGUNDO TIEMPO!! Ramón Sosa llegó para definir solo en el área y anotó el 1-0 de Palmeiras vs. Estudiantes.



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