Diputados le dio media sanción al Presupuesto 2027: la oposición logró aumentar los fondos para las universidades Tras una extensa jornada en el recinto, el oficialismo reunió 137 votos positivos, contra 111 negativos y tres abstenciones. Sin embargo, la oposición se impuso en la votación en particular y elevó la partida para las universidades de $7 a $11 billones. Ahora deberá ser tratado en el Senado. Por Agregar C5N en









El oficialismo logró reunir 137 apoyos al proyecto de Presupuesto 2027.

La Cámara de Diputados le dio media sanción este jueves al proyecto de Presupuesto 2027 con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, luego de negociaciones contrarreloj entre el oficialismo, los bloques opositores y los gobernadores. La iniciativa fija las metas macroeconómicas para el próximo año —entre ellas una proyección de crecimiento del PBI del 4%, inflación anual del 18% y superávit fiscal— y queda ahora lista para su tratamiento en el Senado, aunque el Gobierno sufrió una derrota en el capítulo referido al Financiamiento Universitario.

En una extensa sesión, el oficialismo avanzó con la aprobación del proyecto de Presupuesto 2027, una de las iniciativas centrales del gobierno de Javier Milei. Además, la Cámara baja aprobó las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y debatió el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, designaciones para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y otras iniciativas económicas.

El financiamiento de las universidades nacionales y las partidas destinadas a discapacidad se consolidaron como los principales focos de tensión en el debate presupuestario. En el ámbito educativo, la discusión giró en torno a una marcada brecha financiera: el proyecto oficial asignaba $7,3 billones, una cifra que el Consejo Interuniversitario Nacional buscaba elevar hasta los $11 billones, mientras que los bloques dialoguistas proponían una salida intermedia cercana a los $8,7 billones.

Aunque el oficialismo y sus aliados consiguieron que el Presupuesto se aprobara en la votación en general, la oposición logró imponerse al momento de debatir en particular el Capítulo II, referido al financiamiento universitario. La versión del dictamen de mayoría impulsado por el Gobierno fue rechazada con 130 votos negativos, 121 afirmativos y ninguna abstención, por lo que pasó a votarse la propuesta de la oposición, que se aprobó con 136 votos a favor y 111 en contra.

Por otra parte, la asistencia en discapacidad representó otro eje sensible de las negociaciones, centrado específicamente en el programa Incluir Salud, orientado a los titulares de pensiones no contributivas. Aunque durante el tratamiento previo se incorporaron partidas para el sector, se terminó aprobando el texto del dictamen de mayoría, que contempla un crédito aproximado de $1,17 billones.

Presupuesto 2027: las proyecciones económicas del Gobierno El proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el gobierno de Javier Milei constituye la hoja de ruta fiscal y macroeconómica para el próximo año, con el sostenimiento del superávit fiscal como eje central de su estrategia. Según las estimaciones oficiales incluidas en la iniciativa, el Ejecutivo proyecta una expansión de la actividad, una desaceleración de los precios y un saldo comercial positivo, aunque el texto sufrió cambios en su paso por el Congreso y generó fuertes cuestionamientos de la oposición sobre la viabilidad de sus metas. Las variables macroeconómicas proyectadas De acuerdo con el texto enviado por el Poder Ejecutivo, las principales pautas para 2027 contemplan: Actividad y precios: un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% y una inflación anual del 18%.

Salarios y tipo de cambio: un incremento del salario promedio del 25,4% y un dólar estimado en $1.847,6 para fines del próximo año.

Comercio exterior: exportaciones por encima de los u$s130 mil millones y un superávit en el balance comercial de bienes y servicios superior a los u$s15 mil millones.

Consumo e inversión: subas del 3,4% en el consumo privado y del 0,6% en el consumo público, acompañadas por incrementos del 9,2% en la inversión, del 8,5% en las exportaciones y del 8,2% en las importaciones.