Los legisladores sesionan con la "Ley de leyes" como principal tema de la agenda. Ya se le dio luz verde a la reforma del Banco Central y obtuvo media sanción un proyecto vinculado a cooperativas y pymes.

La Cámara baja sesiona con el proyecto de Presupuesto 2027 como principal tema de la agenda.

La Cámara baja sesiona con el proyecto de Presupuesto 2027 como principal tema de la agenda.

La Cámara de Diputados lleva a cabo una sesión especial para debatir el Presupuesto 2027 , uno de los proyectos centrales del Gobierno de Javier Milei. El oficialismo logró reunir el quorum para abrir el recinto y buscar la aprobación de la "Ley de leyes", principal tema de la agenda legislativa.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la inclusión de las cooperativas en la ley PyMEs

El proyecto contempla las previsiones de gastos y recursos del Estado nacional para el próximo año y establece las principales proyecciones económicas del Gobierno. Durante el debate también estarán en discusión distintos reclamos de la oposición y de los bloques provinciales vinculados con las partidas para universidades, discapacidad y el financiamiento de las provincias.

Al comienzo de la sesión, los legisladores dieron luz verde a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresaba a Diputados después de las modificaciones introducidas por el Senado. La propuesta busca establecer como objetivo principal de la entidad la preservación del valor de la moneda . La votación obtuvo 141 afirmativos, 0 negativos y 99 abstenciones.

El temario incluye además el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) , la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y un marco regulatorio para las pequeñas y medianas empresas, que se aprobó iniciada la sesión. También se tratarán otras iniciativas que habían quedado pendientes de la sesión anterior.

El proyecto del Poder Ejecutivo, celebrado por Javier Milei en redes sociales, se convirtió en ley y busca reforzar la independencia del BCRA, limitar el financiamiento al Estado y concentrar su objetivo en la preservación del valor de la moneda. La apuesta del Gobierno es establecer límites institucionales para evitar que futuras gestiones vuelvan a utilizar a la entidad monetaria como fuente de financiamiento del Tesoro.

Minutos después de la votación, el presidente Javier Milei celebró la misma en un mensaje en redes sociales. "Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal", publicó junto a una imagen del tablero en el recinto.

Tenemos nueva Carta Orgánica para el @BancoCentral_AR . Se terminó con más de 90 años de estafa via emisión de dinero para financiar déficit fiscal...

VLLC! pic.twitter.com/PGom0ew3pQ — Javier Milei (@JMilei) November 26, 2026

Media sanción a la inclusión de las cooperativas en la Ley PyMEs

Luego de la votación referida al BCRA, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que modifica el artículo 2 de la ley N°24.467, conocida como ley PyMEs. Tras ser aprobada por unanimidad, pasa al Senado.

El artículo modificado es el que define qué se considera una Pequeña y Mediana Empresa (PyME) y, por ende, determina qué compañías se encuentran alcanzadas por ciertos derechos específicos para dicho sector. De convertirse en ley el proyecto, las cooperativas que cumplan con las mismas características que una PyME podrán disfrutar de estos beneficios también.

El problema tiene origen en la interpretación de las normas que regulan el acceso al Registro MiPyME y a su certificado. Aunque las cooperativas desarrollan actividades productivas, comerciales y de prestación de servicios, su naturaleza jurídica, basada en la propiedad conjunta y la ausencia de una finalidad de lucro, generó dificultades para que fueran reconocidas como empresas dentro del régimen.

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