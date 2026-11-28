¿Crisis en puerta? El llamativo gesto de Wanda Nara tras la romántica declaración de amor de Martín Migueles El empresario compartió una fogosa postal junto a la conductora, pero un detalle en las redes sociales de ella despertó especulaciones sobre el presente de la pareja. Agregar C5N en









Wanda Nara y Martín Migueles. Instagram

En medio del escándalo con su exmarido Mauro Icardi, Wanda Nara parecía atravesar uno de sus mejores momentos sentimentales junto a Martín Migueles. Sin embargo, un particular detalle en las redes sociales de la conductora despertó curiosidad y alimentó las especulaciones sobre el presente de la pareja.

Días atrás, la conductora de MasterChef Celebrity había compartido orgullosa una romántica declaración de amor de su novio. Durante una caminata nocturna, que estaba siendo filmada por la propia empresaria, Migueles le dedicó unas palabras con las que dejó en evidencia sus sentimientos y le aseguró que junto a ella iría “hasta el fin del mundo”.

En las últimas horas, Martín Migueles volvió a dar muestras públicas de su enamoramiento. Aunque no suele mostrarse demasiado activo en las redes sociales, el entrenador sorprendió al compartir en sus historias de Instagram una fogosa fotografía junto a Wanda.

En la postal se los puede ver abrazados sobre un sillón. Mientras Migueles la rodea con sus brazos, la conductora, sentada sobre sus piernas, le acaricia el rostro en una escena de pura complicidad y amor. Junto a la imagen, Martín escribió una contundente dedicatoria: “Siempre con vos”, acompañada de un corazón rojo.

Martin Migueles vía Instagram. El gesto de Wanda Nara que llamó la atención Sin embargo, hubo un detalle que llamó particularmente la atención: a diferencia de otras ocasiones, Wanda Nara no replicó la romántica publicación de su novio en sus propias historias de Instagram.

Lejos de hacerse eco de la declaración de amor, la empresaria continuó compartiendo fotos y videos de su participación en el recital de María Becerra y también mostró cómo transcurrió su sábado, acompañando a sus hijos a jugar al fútbol. Captura: web Si bien ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto, el llamativo gesto virtual de la conductora abrió la incógnita sobre el presente sentimental de la pareja.