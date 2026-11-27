Cuatro actos masivos en Madrid, Sevilla y Valencia marcaron el fin de la carrera electoral previa al domingo. Pedro Sánchez busca revalidar la coalición progresista, mientras la derecha de Alberto Núñez Feijóo y Vox intenta sellar un cambio de ciclo.

El clima político en España alcanzó su punto máximo de tensión este viernes con el cierre oficial de la campaña electoral. A horas de que abran las urnas este domingo, los líderes de los principales partidos políticos protagonizaron multitudinarios actos en Madrid, Sevilla y Valencia.

Los discursos finales reflejaron los dos grandes ejes en juego: la continuidad del actual acuerdo progresista entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición Frente Amplio, o el desembarco nacional de un pacto conservador entre el Partido Popular (PP) y la agrupación de ultraderecha Vox.

Además, los mensajes estuvieron marcados por constantes referencias cruzadas al escenario político en Argentina y al gobierno de Javier Milei, que ocuparon un lugar visible en las intervenciones de los candidatos durante la carrera electoral.

En el estadio Caja Mágica de Madrid, ante más de 13 mil simpatizantes y acompañado por su esposa Begoña Gómez, el presidente del Gobierno español y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, encabezó un acto con fuerte carga emocional y un discurso centrado en la necesidad de movilizar una participación masiva en las urnas para alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria.

Bajo la fórmula que definió como "el 75 y 176", el líder socialista planteó que, si la participación alcanza el 75% del electorado, el bloque progresista logrará conquistar las 176 bancas parlamentarias necesarias para gobernar sin ataduras. Durante su alocución, Sánchez advirtió contra la opción de una alianza entre el PP y Vox, calificándola como un proceso de "involución" y vinculando a la derecha española con la retórica de la "motosierra" promovida por Milei. En ese sentido, acusó a sus rivales conservadores de tener "mal perder" y de buscar transformar las comicios en un referéndum personal sobre su gestión.

El acto contó con momentos de notable simbolismo. El cineasta Pedro Almodóvar recitó el poema No quiero, de Ángela Figuera Aymerich, mientras que Ángela Raya, nieta de un militante socialista fusilado durante la Guerra Civil cuyos restos fueron recuperados en 2025 tras 89 años de búsqueda, dirigió unas palabras al público. Sánchez invocó además la memoria de la lucha por los derechos civiles citando el caso de Nevenka Fernández, quien en 2001 denunció por acoso sexual a un alcalde del Partido Popular, y contó con la presentación de la artista palestino-israelí Lina Makoul.

Alberto Núñez Feijóo en Sevilla: la pesca del voto transversal y el balance del tramo final

Desde las orillas del río Guadalquivir en Sevilla, histórico bastión donde el PSOE no ha perdido una elección local pero cuya región andaluza es gobernada por los conservadores desde 2019, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reunió a unas 9 mil personas en un acto centrado en apelar directamente a los votantes desencantados y de izquierda.

Núñez Feijóo pidió el voto de forma explícita a quienes en comicios anteriores apoyaron a la izquierda, argumentando que la honestidad trasciende las etiquetas ideológicas e instándolos a "olvidarse del sanchismo". Asimismo, interpeló a los abstencionistas remarcando que votar no es un castigo, sino la herramienta para transformar el país. El líder del PP definió a su espacio como "un partido reformista, liberal, centrista, de derechas, de centro-derechas" y "el más transversal de España", marcando un intento deliberado por distanciarse de Vox, su eventual socio necesario para constituir Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo busca un cambio de gobierno en España.

Pese al impulso obtenido en la primera mitad de la campaña tras el debate cara a cara con Sánchez, la recta final del líder conservador se vio empañada por la controversia generada tras dirigirse a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, con la expresión "usted, calladita" durante el debate presidencial. No obstante, Núñez Feijóo expresó su plena convicción de que el domingo su fuerza logrará no solo ganar la elección, sino también alcanzar la gobernabilidad.

Santiago Abascal desde Valencia: ataques frontales al Gobierno y llamado a las urnas sin miedo

El líder de Vox, Santiago Abascal, eligió para su cierre de campaña la Plaza de Toros de Valencia, una de las cuatro regiones donde su partido ya gobierna en alianza con el Partido Popular y ha impuesto medidas de su agenda como la "prioridad nacional" en presupuestos sociales y de vivienda. Ante una multitud estimada en 14 mil asistentes, Abascal pronunció un discurso de marcado tono confrontativo.

El candidato de ultraderecha centró sus críticas en las investigaciones por supuesta corrupción que salpican al entorno del presidente del Gobierno, haciendo mención explícita a las causas que involucran a la esposa de Sánchez y a su hermano. Abascal calificó a la administración socialista como "una mafia criminal" dirigida por un "capo sin escrúpulos" y denunció la degradación de los servicios públicos, el costo de vida, la inseguridad y la falta de oportunidades que fuerzan a los jóvenes a emigrar.

Santiago Abascal, el candidato de Javier Milei en España.

Utilizando metáforas del ámbito taurino y comparando las papeletas electorales con banderillas, Abascal instó a sus simpatizantes a no votar con miedo y pidió acudir a las urnas "con valor, con ovarios y cojones" para asegurar la salida de Sánchez del Ejecutivo nacional, en lo que calificó como una elección de carácter "existencial" para el futuro de España.

Ada Colau y el Frente Amplio: reivindicación de la agenda social y críticas cruzadas a la política argentina

La coalición de izquierdas Frente Amplio cerró su campaña electoral en Madrid con un encuentro encabezado por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que desbordó el recinto de 4 mil plazas dejando a cientos de simpatizantes afuera. Colau y los referentes de su espacio centraron el mensaje en la reivindicación del rol de las mujeres en la construcción democrática, respondiendo a la frase de Núñez Feijóo con la consigna de que el movimiento de mujeres "no se va a quedar calladito".

Colau defendió las medidas de gestión en materia de vivienda, educación y sanidad pública, señalando que los principales logros sociales atribuidos al Ejecutivo nacional fueron impulsados originalmente por la plataforma de Frente Amplio. En sintonía con las declaraciones previas en las que analizó el panorama iberoamericano, la dirigente de izquierda volvió a lanzar duras críticas hacia la gestión económica de Milei, afirmando que sus medidas de ajuste hundieron la economía y sumergieron a la Argentina en una recesión técnica.