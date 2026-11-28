Se entregó el hombre que golpeó a traición a un kiosquero en Rosario El sospechoso, de 42 años, se presentó junto a su abogada en la Policía de Investigaciones. La Justicia lo imputó por lesiones leves dolosas y le impuso condiciones para permanecer en libertad durante tres meses. Por Agregar C5N en









El agresor tiene 42 años y fue identificado como L.I.

El hombre que agredió a golpes a un empleado de un kiosco de Rosario tras recibir una negativa para usar el baño se entregó ante la Policía acompañado por su abogada, luego de que las cámaras de seguridad expusieran su rostro. El sospechoso, de 42 años e identificado como L.I., fue imputado por lesiones leves dolosas y quedó en libertad condicional.

La audiencia imputativa se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La fiscal Noelia Navonne le atribuyó la autoría del delito por el episodio ocurrido el sábado pasado cerca de las 7 en el minimarket ubicado sobre avenida Francia al 1000.

El juez de primera instancia Juan Ignacio Gasparini formalizó la imputación y homologó un acuerdo entre la fiscalía y la defensa para que el acusado transite el proceso en libertad bajo obligaciones durante tres meses. En ese plazo, L.I. debe fijar domicilio y firmar cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial.

El fallo judicial también impide al imputado contactar por cualquier medio a la víctima y a los testigos, además de prohibirle acercarse a menos de 500 metros del comercio. Asimismo, el hombre no puede salir del país y debe presentar una caución real.

La difusión de las imágenes precipitó la entrega del agresor La agresión comenzó cuando L.I. entró al local y pidió pasar al baño, pero el empleado le explicó que el sector no estaba disponible por la acumulación de mercadería. Sin apenas mediar palabra, el cliente atacó a golpes de puño al trabajador en las costillas, la cabeza y el rostro.

El empleado sufrió traumatismos en el lado izquierdo de la zona costal y en la cara. Después del ataque, el agresor huyó en un vehículo que todavía no fue identificado. Las cámaras de seguridad del negocio registraron toda la secuencia mientras el empleado reponía mercadería de espaldas. Las imágenes muestran que el cliente sonríe tras la negativa, se lanza a golpes segundos después y persiste en el ataque mientras la víctima procura cubrirse. La circulación del video en redes sociales expuso con claridad el rostro del sospechoso y aceleró el operativo para ubicarlo. El jueves, la Policía allanó una casa en calle Paraguay sin hallarlo, y al día siguiente el acusado se entregó en la PDI.