Franco Colapinto, tras la complicada clasificación: "No va el auto, está costando" El piloto argentino de Alpine partirá 14° este domingo en Lusail, después de quedar afuera de la Q3 y de no encontrar respuestas pese a los cambios de configuración. También reconoció que el equipo está lejos del nivel que había mostrado en Las Vegas y que todavía necesita mejorar la carga aerodinámica. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto mostró su frustración tras la clasificación del GP de Qatar. ESPN (captura de video)

Franco Colapinto cerró la clasificación del Gran Premio de Qatar en el 14° puesto, no avanzó a la Q3 y describió el paso de Alpine por Lusail como "un fin de semana que está siendo bastante negro", tras no encontrar respuestas a los problemas de rendimiento pese a los cambios realizados.

Los inconvenientes aparecieron desde el inicio de la actividad en el país asiático. El viernes, el argentino terminó 12° en la primera práctica libre y 15° en la segunda, mientras que este sábado ocupó el 16° lugar en el último entrenamiento, en una jornada que anticipó las dificultades para encontrar el ritmo.

"NO VA EL AUTO, ESTÁ COSTANDO": Franco Colapinto y el análisis de lo que viene siendo el #QatarGP para Alpine. Mirá TODA la #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/DGAD3IkOzf — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 28, 2026 En la clasificación, Colapinto logró pasar a la Q2 por una diferencia mínima, pero no pudo meterse entre los diez pilotos que disputaron la tanda decisiva: su mejor registro fue de 1:23.659, un tiempo que lo dejó en el 14° puesto de la grilla para la carrera del domingo.

Tras bajarse del auto, el piloto explicó que el Alpine pierde adherencia en el tren delantero, sobre todo en las curvas rápidas. "Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas", señaló ante ESPN, y describió un balance difícil de ajustar entre los sectores lentos y veloces del trazado.

Colapinto aseguró que el equipo hizo cambios durante las tres prácticas libres, aunque ninguna alternativa permitió revertir el panorama, y resumió su sensación con una frase contundente: "Cambiamos un montón de cosas en FP1, FP2, FP3. Ida y vuelta cambiamos mucho, pero no va el auto, está costando".