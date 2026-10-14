Presupuesto 2027: el secretario de Trabajo admitió que "preocupa la informalidad" y defendió el proyecto Julio Cordero concurrió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja y remarcó que la iniciativa que fija las próximas pautas del próximo año "busca sostener y mantener este equilibrio fiscal". Por Agregar C5N en









Julio Cordero, secretario de Trabajo. Cámara de Diputados

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, respaldó el Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y admitió que al Gobierno le inquieta los niveles de informalidad. Además, remarcó que el proyecto "busca sostener y mantener el equilibrio fiscal y el camino de la baja inflacionaria".

En su presentación, Cordero defendió la propuesta que fija las pautas económicas del próximo año: "Busca sostener y mantener el equilibrio fiscal y el camino de la baja inflacionaria; y al mismo tiempo preservar y fomentar las diversas actividades, especialmente la generación de empleo y crecimiento salarial en la Argentina. Tanto para la aplicación de la Ley de modernización laboral como para todo el esquema de trabajo que se viene desarrollando, el Presupuesto contempla la continuidad de todos estos trabajos".

En tal sentido, respaldó la reforma laboral aprobada por el Congreso en febrero. "La ley de modernización tiene elementos muy valiosos que se irán desarrollando en el tiempo. El trabajo autónomo y monotributista es trabajo formal en la Argentina", expresó.

Julio Cordero, secretario de Trabajo. Cámara de Diputados "Estamos planteando una actividad real y genuina del sector privado reduciendo los costos del Estado, en la medida de lo posible, siempre y cuando se continúe en la eficiencia de la gestión que se realiza. Queremos y fomentamos el incremento salarial genuino", agregó en esta línea.

Por otro lado, hizo alusión a las políticas laborales del Gobierno: "Hemos incorporado al mundo del trabajo 950.000 personas que pertenecían al Plan Potenciar. En el Potenciar Trabajo, las personas quedaban fuera de la posibilidad de empezar a trabajar porque si lo hacían perdían este plan, pero que -informó- luego, con el Plan Volver al Trabajo, se le devolvió la dignidad al trabajador".

La insólita pregunta en inglés de Bertie Benegas Lynch que generó indignación en la Comisión de Presupuesto El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, protagonizó el martes un curioso momento durante el debate de la ley de leyes del 2027: utilizó una terminología en inglés al momento de pedir un cuarto intermedio durante el debate que generó el rechazo el arco opositor: "Acá hablamos en español", lo cruzaron.