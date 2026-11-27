La actualización comenzará el martes 1 y alcanzará también a la medicina privada, los colegios y los peajes. En cambio, las tarifas de electricidad y gas todavía no tienen nuevos cuadros oficiales, mientras que el esquema de AySA recién entrará en vigencia en febrero de 2027.

Por encima de la inflación: los aumentos que se vienen en diciembre de 2026.

Desde el martes 1 de diciembre, los usuarios del transporte público del AMBA y quienes pagan medicina prepaga, alquileres o colegios privados afrontarán nuevos valores por las actualizaciones tarifarias y contractuales previstas para el cierre de 2026, con diferencias según el servicio, la jurisdicción y las condiciones de cada acuerdo.

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El esquema combina mecanismos automáticos vinculados con la inflación, decisiones de los prestadores y cláusulas incluidas en los contratos. El Índice de precios al consumidor (IPC) de octubre , que el INDEC informó en 2,2%, funciona como referencia para parte de los cálculos, aunque no todos los servicios aplican exactamente la misma fórmula en cada jurisdicción.

Entre los cambios confirmados aparecen las cuotas de las empresas de salud, los boletos de colectivos y subte de la Ciudad y la Provincia, los peajes porteños y los aranceles de instituciones educativas privadas, mientras otros rubros mantienen sus valores o todavía esperan definiciones oficiales para diciembre en distintos puntos del país.

Las cuotas de medicina prepaga tendrán subas de entre 2,2% y 2,9%, de acuerdo con la empresa y el plan contratado. OSDE aplicará ajustes de 2,2% a 2,4%, Hospital Italiano 2,6%, Swiss Medical 2,5%, Galeno 2,3% y Omint hasta 2,9%, mientras que Sancor Salud mantendrá sus valores de noviembre.

Las líneas de colectivos de la Ciudad subirán 4,2% y las de jurisdicción provincial alrededor de 5,7%, con nuevos importes desde el 1 de diciembre, ya que el valor final dependerá del recorrido y, en el caso porteño, del esquema tarifario que corresponda a cada tramo en todo el distrito.

En Ciudad de Buenos Aires, los boletos con SUBE registrada quedarán entre $996,60 y $1.278,05, según la distancia. En la Provincia, el mínimo será de $1.348,71 y el tramo de doce a 27 kilómetros costará $2.023,06, mientras los recorridos intermedios también tendrán nuevos valores, según el cuadro que entra en vigencia.

Los aumentos del servicio de colectivos para CABA y Provincia de Buenos Aires en diciembre 2026. C5N

El subte porteño tendrá un aumento del 4,2%, con tarifas escalonadas según la cantidad de viajes acumulados durante el mes y valores más altos para las tarjetas SUBE sin registrar, mientras que el Premetro también actualizará su boleto desde el martes 1 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires.

Los aumentos del servicio de subte en diciembre 2026. C5N

Los trenes del AMBA no tendrán aumentos en diciembre y mantendrán los boletos de $450, $640 y $790 para las tres secciones con SUBE registrada, con el esquema tarifario vigente desde septiembre. En efectivo, el pasaje seguirá en $1.600, mientras que los peajes porteños subirán 4,2% desde el primer día del mes.

Para autos livianos de dos ejes, los peajes cambiarán según la autopista y la franja horaria, con importes más altos en los corredores 25 de Mayo y Perito Moreno, además de una tarifa propia para el Paseo del Bajo, que tendrá el valor más elevado del nuevo cuadro de AUSA.

Los aumentos de los peajes de CABA en diciembre 2026. C5N

Alquileres: cuánto aumentan los contratos en diciembre

Los alquileres tendrán ajustes según el índice y la periodicidad establecidos en cada contrato, por lo que no hay un porcentaje único para todos los inquilinos. Para los acuerdos atados al IPC, las actualizaciones de diciembre serán de 5,91% en contratos trimestrales, 8,14% en cuatrimestrales y 12,50% en semestrales.

Así, un alquiler de $600.000 con ajuste trimestral pasará a $635.460, aunque el monto definitivo dependerá de la cláusula de actualización que figure en cada acuerdo y de la fecha en que corresponda aplicar el nuevo cálculo para cada vivienda, según las condiciones particulares pactadas por el propietario y el inquilino.

Telefonía e Internet: qué pasará con los precios

En telefonía e Internet no hay un incremento general confirmado para diciembre, porque cada compañía fija sus propios precios y comunica los cambios a sus clientes. El último ajuste informado en el sector fue el de Movistar, que aplicó una suba del 2,6% desde el 1 de noviembre.

Colegios privados: cuánto subirán las cuotas en CABA y Provincia

Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal subirán hasta 3% en la Provincia de Buenos Aires y 2,7% en la Ciudad, según los valores autorizados y confirmados para diciembre, en línea con las actualizaciones aplicadas durante noviembre en ambas jurisdicciones para las instituciones alcanzadas por el régimen.

Luz, gas y agua: qué se sabe sobre las próximas tarifas

En luz y gas todavía no se publicaron resoluciones con los cuadros tarifarios de diciembre, por lo que no hay un nuevo porcentaje oficial para esos servicios. Los últimos ajustes, vigentes desde noviembre, fueron de 3,18% para Edenor, 2,94% para Edesur, 2,95% para Metrogas en CABA, 3,65% en el conurbano y 2,96% para Naturgy BAN. Ambito

El ERAS aprobó un nuevo esquema de coeficientes zonales para AySA, que comenzará el 1 de febrero de 2027 y no impactará en diciembre, reemplazará once categorías por cinco y, según la resolución, alcanzará con aumentos a seis de cada diez usuarios residenciales, con un tope mensual de 1,5%.