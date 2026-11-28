El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias: el temario completo que buscará tratar El llamado quedó formalizado luego de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada en un escrito firmado por el presidente, Javier Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Por Agregar C5N en









El Congreso tendrá sesiones extraordinarias en diciembre.

El Gobierno hizo oficial la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para el mes de diciembre, donde buscará avanzar con proyecto claves para el oficialismo, los cuales no pudieron ser tratados en el periodo ordinario. El llamado quedó formalizado en las últimas horas del viernes mediante el decreto 1433, y remitido vía Mensaje N° 318, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Para el llamado, el Ejecutivo hizo uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9 de la Constitución Nacional, estableciendo que los asuntos habilitados para su tratamiento son los que figuran en el Anexo (IF-2026-114935146-APN-JGM) incorporado al decreto.

El temario habilitado reúne once puntos que combinan iniciativas ya ingresadas —tanto en Diputados como en el Senado—, proyectos anunciados como pendientes de envío por parte del Poder Ejecutivo y el tratamiento de acuerdos para designaciones y promociones. Entre los ejes figuran el Presupuesto 2027, el denominado "Súper RIGI", la reforma electoral integral, normativas sectoriales y vínculos bilaterales.