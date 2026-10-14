LLA dictaminó la restitución de la Ley de Tierras y busca desactivar la sesión contra el DNU 70/23

A menos de 24 horas de la sesión convocada por la oposición para rechazar el mega DNU, La Libertad Avanza incorporó al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada la restitución de la Ley de Tierras, que el Gobierno había derogado por decreto. La jugada también apunta a descomprimir la presión sobre los bloques dialoguistas.

En plena cruzada por la Ley de Tierras, el oficialismo movió una ficha clave para recuperar por vía legislativa lo que el propio Gobierno había derogado por decreto. A menos de 24 horas de la sesión convocada por la oposición para rechazar el DNU 70/23, La Libertad Avanza desempolvó un proyecto que llevaba meses cajoneado, consiguió 34 firmas para el dictamen de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y le incorporó la restitución de la norma que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General arrancó media hora más tarde de lo previsto. La oposición se había replegado en el salón contiguo para evitar que se reuniera el quórum, aunque el reglamento permitió iniciar el encuentro sin ese número y la asistencia se completó más tarde.

La incorporación de dos artículos, a propuesta del radical Diógenes González, modificó el proyecto. Uno deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 y el otro restituye la Ley 26.737, sancionada en 2011, que estableció límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

No es la primera vez que el oficialismo intenta incluir cambios sobre la Ley de Tierras en la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El 6 de agosto, durante su tratamiento en el Senado, el capítulo referido a las tierras rurales fue retirado ante la falta de consenso y en medio de una fuerte movilización social. Ahora, el tema vuelve al proyecto, aunque con otro mecanismo: en lugar de modificar el régimen, se propone restituir la ley que el propio Gobierno derogó mediante el DNU 70/23.

La decisión expuso una contradicción para La Libertad Avanza. El diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano lo sintetizó con ironía durante el debate: “¿Ahora quieren volver a la ley del peronismo?”. Y remató: “¡Nos hubieran avisado antes!”.

Según pudo saber C5N, en el oficialismo reconocían que no podían proponer abiertamente la restitución de una ley que el propio Gobierno había derogado por decreto. La iniciativa quedó entonces en manos del correntino Diógenes González, quien defendió los cambios y sostuvo que el objetivo es que “la ley de tierras recobre vigencia por ley a partir de la media sanción”. El diputado también pidió que el Senado acepte las modificaciones y convierta la iniciativa en ley “sin afectar la seguridad jurídica”.

La oposición apunta a la sesión de mañana

Para la oposición, el movimiento no se explica por la discusión sobre la propiedad privada y la soberanía territorial. Tras el segundo fallo de la Corte Suprema, que ayudó a descomprimir la presión por la ley de tierras, el oficialismo busca una respuesta legislativa al conflicto. Con la restitución de la Ley 26.737, los bloques dialoguistas tendrán argumentos por no ayudar a voltear el DNU 70/23.

La diputada de Unión por la Patria Paula Penacca calificó la decisión como un “manotazo de ahogado” y cuestionó que los legisladores oficialistas avalen un dictamen que, según planteó, contradice la decisión que tomó el propio presidente Javier Milei al firmar el decreto. “Pensé que había visto todo en el Gobierno de Milei, pero no”, lanzó.

En la misma línea, la diputada de izquierda Myriam Bregman sostuvo que se trata de “una maniobra de cuarta para evitar que mañana haya quórum” en la sesión opositora. También advirtió sobre el riesgo de que algún legislador utilice la restitución de la Ley de Tierras como argumento para no sentarse en el recinto. “A las maniobras escandalosas de la Corte se suman las maniobras escandalosas de este Gobierno”, afirmó.

La diputada Bregman cuestionó la estrategia oficial.

La apuesta oficialista

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada deberá pasar por el recinto de Diputados antes de regresar al Senado, que tendrá que aceptar o rechazar las modificaciones. Según pudo saber este medio, en la Cámara alta habría disposición a acompañarlas para cerrar la discusión sobre la vigencia de la Ley de Tierras.

El oficialismo convocó a una sesión para el miércoles 21 de octubre, en la que incluyó el proyecto de propiedad privada. La apuesta es resolver por esa vía la cuestión de las tierras y darle una salida legislativa al conflicto abierto por el DNU 70/23.

Pero antes, el oficialismo deberá sortear la pulseada de este jueves. A las 14, la oposición intentará reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión y rechazar el megadecreto. En La Libertad Avanza confían en que no habrá quórum, aunque las definiciones de los bloques dialoguistas se esperan hasta último momento.