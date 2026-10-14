14 de octubre de 2026 Inicio
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Sin dictamen a la vista, Diputados debate en comisiones la Ley de Defensa de la Soberanía

El plenario conjunto de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto comenzó a las 15, en un contexto de fuertes cruces y acusaciones entre el oficialismo y la oposición.

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iputados debate en comisiones Ley de Defensa de la Soberanía

La Cámara de Diputados volverá a debatir en comisiones la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsada por el Gobierno. Sin dictamen a la vista, el plenario se llevará en un contexto marcado por cuestionamientos opositores y crecientes pedidos de modificaciones que también alcanzan a sectores aliados del oficialismo.

Julio Cordero, secretario de Trabajo.
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En los primeros encuentros a mediados de septiembre, el debate estuvo atravesado por fuertes cruces políticos y culminó en medio de acusaciones y enfrentamientos verbales entre legisladores de Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

El pasado miércoles, en cambio, el mismo se llevó a cabo en un clima más ordenado y contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, que expusieron objeciones al proyecto oficial. Durante esa jornada, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, defendió la propuesta del Poder Ejecutivo y sostuvo que el objetivo es adecuar el sistema de defensa y seguridad frente a nuevas amenazas externas.

Noticia en desarrollo.-

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