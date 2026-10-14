Javier Milei llegó a Estados Unidos: reunión con empresarios, nuevo premio y apoyo a Donald Trump El mandatario arribó pasadas las 9 a Washington para concretar su 19º visita desde que es Presidente. También hablará ante la Cámara de Comercio local y participará de un acto sobre antisemitismo. Por Agregar C5N en









Milei regresará al país el viernes.

El presidente Javier Milei arribó a Washington D.C., en su quinta visita del año a Estados Unidos. En esta ocasión, el mandatario viajó al país del norte para participar de una extensa agenda de actividades que incluye, reunión con empresarios, una invitación de honor para la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y un discurso ante la Cámara de Comercio local.

El detalle marca que el Presidente tendrá dos reuniones este miércoles: a las 18.15 se verá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y a las 18.45 con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.

A las 20 participará de la gala, donde recibirá el "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana". Pronunciará un discurso como invitado de honor.

Milei viajó nuevamente a Estados Unidos. La gala reunirá a dirigentes políticos, empresarios y diplomáticos El evento se celebrará en el auditorio Andrew W. Mellon. Entre los invitados figura Matt Schlapp, director de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Las entradas cuestan entre u$s3.000 y u$s10.000.

Otro invitado es Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro, quien disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil el 25 de octubre ante Luiz Inácio Lula da Silva.