14 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei llegó a Estados Unidos: reunión con empresarios, nuevo premio y apoyo a Donald Trump

El mandatario arribó pasadas las 9 a Washington para concretar su 19º visita desde que es Presidente. También hablará ante la Cámara de Comercio local y participará de un acto sobre antisemitismo.

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Milei regresará al país el viernes. 

Milei regresará al país el viernes. 

El presidente Javier Milei arribó a Washington D.C., en su quinta visita del año a Estados Unidos. En esta ocasión, el mandatario viajó al país del norte para participar de una extensa agenda de actividades que incluye, reunión con empresarios, una invitación de honor para la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y un discurso ante la Cámara de Comercio local.

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El detalle marca que el Presidente tendrá dos reuniones este miércoles: a las 18.15 se verá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y a las 18.45 con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.

A las 20 participará de la gala, donde recibirá el "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana". Pronunciará un discurso como invitado de honor.

Milei viajó nuevamente a Estados Unidos.

Milei viajó nuevamente a Estados Unidos.

La gala reunirá a dirigentes políticos, empresarios y diplomáticos

El evento se celebrará en el auditorio Andrew W. Mellon. Entre los invitados figura Matt Schlapp, director de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Las entradas cuestan entre u$s3.000 y u$s10.000.

Otro invitado es Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro, quien disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil el 25 de octubre ante Luiz Inácio Lula da Silva.

El jueves a las 11.20, el Presidente disertará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos con una exposición titulada "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". Recibirá el premio "Global Champion of Free Enterprise", por su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.

A las 17 participará en la Embajada Argentina del evento de la Presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), titulado "Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency". Asistirán Marcelo Mindlin, actual presidente de la IHRA, y el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo.

La agenda completa de Javier Milei en Estados Unidos

Miércoles 14

  • 09:30| Arribo del Presidente y su comitiva a Washington D. C.
  • 18:15| El presidente Javier Milei se reúne con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman.
  • 18:45| El mandatario mantiene un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.
  • 20:00| El Presidente participa en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana.
  • El presidente Javier Milei recibe el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”.
  • Palabras del presidente Javier Milei

Jueves 15

  • 11:20 hs | Discurso del presidente Javier Milei en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.
  • El Presidente recibe el premio “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.
  • 17:00 hs | El mandatario participa en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington D. C.
  • 21:00 hs| El Presidente parte en un vuelo especial hacia la República Argentina.

Viernes 16

  • 08:30 hs | Arribo del Presidente a la República Argentina.
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