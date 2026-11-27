El organismo internacional dará a conocer su fallo este sábado. Debe resolver si concede las medidas cautelares solicitadas por la Argentina contra el Reino Unido, que incluyen paralizar toda nueva perforación y abstenerse de otorgar nuevas autorizaciones o concesiones hidrocarburíferas.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, dará a conocer este sábado a las 8 (hora argentina) su decisión luego de que el Gobierno solicitara medidas provisionales contra el Reino Unido para paralizar el desarrollo del proyecto Sea Lion, que busca explotar una cuenca petrolera en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

La orden pública será leída por el presidente del tribunal, el jurista camerunés Maurice Kamga. Este fallo constituye la primera oportunidad desde la ocupación británica de 1833 en que la Argentina logra llevar al Reino Unido ante una controversia judicial para discutir el avance de actividades económicas unilaterales sobre los recursos naturales del archipiélago.

El conflicto responde a la aceleración de las licencias de producción hidrocarburífera dispuestas por las autoridades británicas, que extendieron los permisos por cinco años adicionales. El proyecto Sea Lion está situado unos 220 kilómetros al norte de la Isla Soledad y a poco más de 400 kilómetros del territorio continental argentino, abarcando un bloque marítimo de 541 kilómetros cuadrados.

La explotación es liderada por la compañía israelí Navitas Petroleum, poseedora del 65% de la participación operativa, en asociación con la firma británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. Las proyecciones del megaproyecto grafican la escala económica y ambiental en juego: se prevé la extracción de más de 310 millones de barriles de crudo y la instalación de 23 pozos hidrocarburíferos, con una fase de explotación comercial proyectada hasta en 35 años.

Frente a las previsiones empresariales de iniciar perforaciones entre principios y marzo de 2027 para comenzar la extracción en 2028, la Argentina activó el reclamo urgente ante la justicia internacional para impedir la consolidación de hechos consumados.

El Tribunal del Mar anunciará su decisión este sábado a las 8, hora argentina.

La estrategia legal argentina: resguardo ambiental y preservación de recursos

La delegación argentina ante el tribunal internacional de Hamburgo —encabezada por el agente y embajador Mario Oyarzábal, con el patrocinio de los juristas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, y la presencia en el estrado del juez ad hoc Raúl Vinuesa (en reemplazo de la jueza argentina Frida Armas Pfirter, quien se excusó de intervenir)— estructuró una posición jurídica enfocada en la protección del medio marino y la intangibilidad de los recursos no renovables bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

El planteo argentino no solicitó al Tribunal del Mar expedirse sobre el fondo de la soberanía territorial —proceso regido por el ámbito de descolonización de las Naciones Unidas bajo la Resolución 2065—, sino disponer la tutela urgente de la plataforma continental mientras la controversia permanezca abierta.

Durante las audiencias, el jurista Nico Schrijver advirtió a los jueces que "una vez perforado el primer pozo, no quedará statu quo que preservar", sintetizando la urgencia de la postura argentina en la frase: "Si no es ahora, será nunca".

La Argentina solicitó al tribunal la adopción de cuatro medidas cautelares: ordenar al Reino Unido paralizar toda nueva perforación e instalación de infraestructura vinculada a la cuenca Sea Lion; prohibir el uso de los datos obtenidos en la fase exploratoria en perjuicio de los derechos argentinos; garantizar que la Argentina pueda ejercer sus deberes de preservación del medio marino estipulados en los artículos 192 y 194 de la Convemar, y abstenerse de otorgar nuevas autorizaciones o concesiones hidrocarburíferas sobre la plataforma continental disputada.

La argumentación ambiental incorporó datos de los propios planes de contingencia elaborados por las operadoras petroleras, los cuales estiman un 30% de probabilidad de que un derrame alcance las costas continentales argentinas en un período de 30 días, riesgo que asciende al 100% en un plazo de 14 días en el caso de crudos livianos.

El proyecto petrolero Sea Lion extraerá recursos de la Cuenca Malvinas Norte.

La defensa británica y el alegato sobre la inminencia

La delegación del Reino Unido, liderada por la fiscal general Ellie Reeves y respaldada por el juez ad hoc designado por Londres, Vaughan Lowe, centró su alegato en objetar la competencia prima facie del tribunal de Hamburgo. La posición británica argumentó que el conflicto de fondo responde a una diferencia de soberanía y apeló al principio de autodeterminación de los pobladores isleños.

En cuanto al requisito procesal de urgencia, los representantes británicos sostuvieron que la perforación operativa está pautada para marzo de 2027, negando la existencia de un riesgo inminente. En el plano político interno, parlamentarios británicos como el conservador David Reed reclamaron al primer ministro Andy Burnham medidas de protección para aseguradoras, contratistas y entidades bancarias asociadas al proyecto frente a lo que denunciaron como "coerción económica" por parte de la Argentina.

Tres escenarios judiciales y el impacto político y económico

El Gobierno argentino proyecta tres escenarios ante la lectura del fallo. El primero sería el más favorable, con un otorgamiento total o parcial de las medidas provisionales requeridas. Dado que el gobierno británico asumió el compromiso público de acatar las decisiones del tribunal, las operaciones hidrocarburíferas en Sea Lion quedarían suspendidas de forma inmediata hasta tanto se resuelva el arbitraje de fondo.

El segundo sería un escenario Intermedio en el que se ordenarían medidas alternativas de cooperación, intercambio de datos técnicos o abstención de agravar el litigio, sin disponer la detención absoluta del proyecto. Y el último, y más desfavorable para la Argentina, sería el rechazo de las cautelares por falta de urgencia o declaración de incompetencia prima facie.

Fuentes oficiales enfatizan que, aun frente a un rechazo cautelar, el proceso arbitral definitivo bajo el Anexo VII de la Convemar continuará su curso, manteniendo abierta la disputa jurídica internacional e incrementando la incertidumbre financiera sobre los proyectos extractivos.