Israel bombardeó una clínica en Gaza y mató a dos integrantes de Médicos Sin Fronteras La organización humanitaria denunció el hecho y exigió justicia por el ataque ocurrido el viernes por la noche en la Franja. El Ejército israelí confirmó la operación aérea y aseguró, sin presentar pruebas, que ambos hombres pertenecían a Hamás. Por Agregar C5N en









Las fuerzas israelíes aseguraron sin pruebas que los trabajadores de MDF integraban las filas de Hamás.

El Ejército de Israel mató el viernes por la noche a dos vigilantes de seguridad de Médicos Sin Fronteras (MSF) en un ataque aéreo contra una clínica de la organización en el norte de la ciudad de Gaza, según denunció la ONG y confirmó el mando militar este sábado. Las fuerzas israelíes justificaron la agresión con el argumento de que los trabajadores integraban las filas de Hamás.

La entidad humanitaria rechazó la ofensiva a través de un mensaje en sus redes sociales: "Estamos devastados e indignados por la muerte de dos de nuestros compañeros, ambos vigilantes, en un ataque israelí contra una de nuestras clínicas en Gaza esta noche. Se trata de un ataque directo contra MSF, lo que eleva a 17 el número total de compañeros de MSF fallecidos en Gaza".

MSF precisó que sus instalaciones, situadas junto al hospital Al Shifa, exhibían los logotipos oficiales y que el Ejército israelí conocía las coordenadas exactas del centro. "Exigimos que se rindan cuentas", reclamó la organización, que además expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

En su comunicado oficial, el Ejército de Israel identificó a los dos empleados como integrantes de Hamás y afirmó que uno de ellos comandaba una célula de artillería del brazo armado islamista. "Los terroristas fueron eliminados mediante una operación aérea con el fin de neutralizar la amenaza que representaban", sostuvo el texto militar, que omitió cualquier prueba para respaldar esa acusación.

Los bombardeos israelíes matan a ocho palestinos pese a la tregua vigente El ataque contra la clínica formó parte de una jornada de violencia en la que las tropas israelíes mataron a un total de ocho palestinos el viernes. Fuentes médicas del enclave informaron que un bombardeo en Rafah, en el sur de la Franja, provocó la muerte de tres personas, mientras que soldados israelíes mataron a tiros a un cuarto hombre en la misma localidad.