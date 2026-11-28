El Ejército de Israel mató el viernes por la noche a dos vigilantes de seguridad de Médicos Sin Fronteras (MSF) en un ataque aéreo contra una clínica de la organización en el norte de la ciudad de Gaza, según denunció la ONG y confirmó el mando militar este sábado. Las fuerzas israelíes justificaron la agresión con el argumento de que los trabajadores integraban las filas de Hamás.
La entidad humanitaria rechazó la ofensiva a través de un mensaje en sus redes sociales: "Estamos devastados e indignados por la muerte de dos de nuestros compañeros, ambos vigilantes, en un ataque israelí contra una de nuestras clínicas en Gaza esta noche. Se trata de un ataque directo contra MSF, lo que eleva a 17 el número total de compañeros de MSF fallecidos en Gaza".
MSF precisó que sus instalaciones, situadas junto al hospital Al Shifa, exhibían los logotipos oficiales y que el Ejército israelí conocía las coordenadas exactas del centro. "Exigimos que se rindan cuentas", reclamó la organización, que además expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
En su comunicado oficial, el Ejército de Israel identificó a los dos empleados como integrantes de Hamás y afirmó que uno de ellos comandaba una célula de artillería del brazo armado islamista. "Los terroristas fueron eliminados mediante una operación aérea con el fin de neutralizar la amenaza que representaban", sostuvo el texto militar, que omitió cualquier prueba para respaldar esa acusación.
Los bombardeos israelíes matan a ocho palestinos pese a la tregua vigente
El ataque contra la clínica formó parte de una jornada de violencia en la que las tropas israelíes mataron a un total de ocho palestinos el viernes. Fuentes médicas del enclave informaron que un bombardeo en Rafah, en el sur de la Franja, provocó la muerte de tres personas, mientras que soldados israelíes mataron a tiros a un cuarto hombre en la misma localidad.
En el norte del territorio, drones israelíes mataron a otras dos personas en el campo de refugiados urbanizado de Yabalia. A pesar de la tregua vigente desde hace un año, Israel ejecuta ataques diarios con drones contra presuntos objetivos de Hamás que con frecuencia matan a civiles, entre ellos mujeres y niños, así como a palestinos próximos a la llamada línea amarilla donde permanecen las tropas israelíes.
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza reportó que al menos 1.705 personas murieron por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025.
Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva israelí mató a más de 74.772 gazatíes en el enclave. Israel inició esa campaña militar en represalia por la incursión de las milicias palestinas en su territorio aquel día, cuando los atacantes mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.