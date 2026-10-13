Comenzó el paro de médicos del PAMI por 96 horas: qué reclaman y cómo será la atención Médicos de cabecera y odontólogos iniciaron una medida de fuerza nacional que se extenderá hasta el viernes 16 de octubre. Reclaman una actualización de sus honorarios. Por Agregar C5N en









Se suspenderán los turnos programados, las consultas de rutina y otras prestaciones habituales.

Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI comenzaron este martes un paro nacional de 96 horas en reclamo de una recomposición de sus ingresos. La medida, impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), se extenderá hasta el viernes 16 de octubre y afectará la atención habitual de jubilados y pensionados en todo el país.

El conflicto se centra en los montos que la obra social paga a los profesionales por cada afiliado. Desde el sector advierten que los honorarios quedaron atrasados frente al aumento de los costos de funcionamiento de los consultorios y de los insumos médicos.

Actualmente, los médicos de cabecera reciben $2.700 mensuales por cada afiliado asignado y reclaman que esa suma se eleve a $4.500. En el caso de los odontólogos, el monto vigente es de $374 por paciente y exigen una actualización que lleve el valor a entre $1.500 y $3.000.

Los profesionales sostienen que la pérdida de poder adquisitivo compromete la continuidad de las prestaciones y aseguran que sus ingresos reales se redujeron a la mitad desde abril.

Paro del PAMI: qué servicios se verán afectados Durante las cuatro jornadas de protesta, quedarán suspendidos los turnos programados, las consultas de rutina, las derivaciones a especialistas y las transcripciones de recetas habituales. En cambio, se mantendrán las guardias mínimas y la atención de las urgencias médicas, incluida la emisión de recetas cuando la situación lo requiera.