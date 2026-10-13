Comenzó el paro de médicos del PAMI por 96 horas: qué reclaman y cómo será la atención

Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI comenzaron este martes un paro nacional de 96 horas en reclamo de una recomposición de sus ingresos. La medida, impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), se extenderá hasta el viernes 16 de octubre y afectará la atención habitual de jubilados y pensionados en todo el país.
El conflicto se centra en los montos que la obra social paga a los profesionales por cada afiliado. Desde el sector advierten que los honorarios quedaron atrasados frente al aumento de los costos de funcionamiento de los consultorios y de los insumos médicos.
Actualmente, los médicos de cabecera reciben $2.700 mensuales por cada afiliado asignado y reclaman que esa suma se eleve a $4.500. En el caso de los odontólogos, el monto vigente es de $374 por paciente y exigen una actualización que lleve el valor a entre $1.500 y $3.000.
Los profesionales sostienen que la pérdida de poder adquisitivo compromete la continuidad de las prestaciones y aseguran que sus ingresos reales se redujeron a la mitad desde abril.
Paro del PAMI: qué servicios se verán afectados
Durante las cuatro jornadas de protesta, quedarán suspendidos los turnos programados, las consultas de rutina, las derivaciones a especialistas y las transcripciones de recetas habituales. En cambio, se mantendrán las guardias mínimas y la atención de las urgencias médicas, incluida la emisión de recetas cuando la situación lo requiera.
La adhesión de los profesionales puede variar según cada consultorio. Por ese motivo, se recomienda a los afiliados que tengan consultas previstas entre el martes y el viernes comunicarse con su médico de cabecera u odontólogo para confirmar si serán atendidos o si deberán reprogramar el turno.
La medida busca una respuesta de las autoridades del PAMI al reclamo por los honorarios. Mientras continúe el conflicto, la atención habitual estará restringida y las prestaciones urgentes tendrán prioridad.