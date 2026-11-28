Con detalles únicos: así es la casa con murales de todo tipo de Connie Ansaldi La expanelista encontró una forma de llevar su creatividad a la vida cotidiana y compartir un espacio lleno de detalles originales. Agregar C5N en









Conocé cómo es la casa de Connie Ansaldi. Redes sociales

La vivienda combina colores intensos, muebles clásicos y una decoración poco convencional.

Los murales y las ilustraciones son protagonistas en distintos ambientes.

El comedor se destaca por una pintura en el techo y varios detalles de inspiración artística.

Las escaleras y los pasillos tienen diseños que mezclan naturaleza, arte japonés y motivos espaciales. La casa de Connie Ansaldi tiene una impronta muy particular, con ambientes llenos de colores, dibujos y objetos que reflejan su personalidad. Lejos de seguir un estilo tradicional, la ex panelista eligió darle protagonismo a las paredes y convertir distintos sectores de la propiedad en espacios artísticos. Allí vive junto a su hijo, Vincent, en un hogar donde conviven propuestas muy diferentes.

View this post on Instagram Uno de los aspectos más llamativos de la vivienda es la variedad de estilos que aparecen en cada ambiente. Los tonos azules, rosas y violetas se mezclan con pisos de madera, muebles clásicos y piezas de decoración poco convencionales. Cada espacio tiene una identidad propia y demuestra que la decoración no sigue reglas demasiado estrictas.

La creatividad también se extiende a los sectores de circulación, como las escaleras y los pasillos, que fueron intervenidos con ilustraciones y pinturas. De esta manera, los rincones que suelen pasar inadvertidos en otras casas adquieren un papel importante dentro de la propuesta estética de Connie.

Cómo es la casa de Connie Ansaldi Uno de los espacios más originales es el sector que combina trabajo y descanso, donde una cortina roller de gran tamaño reproduce una escena de la película "El joven manos de tijera", de Tim Burton. El ambiente también cuenta con un escritorio, una silla negra y un sillón de cuero marrón con almohadones bordados. Cerca de allí, un espejo con marco de mosaicos de distintos colores lleva una frase que resume el espíritu de la casa: "Amarte es la obra de arte".

Así es la casa de Connie Ansaldi. Redes sociales El comedor es otro de los ambientes que más se destacan. En el techo hay un gran mural circular de fondo lila con la figura de un toro, que contrasta con una mesa de tapa marmolada y sillas transparentes. También aparecen detalles decorativos muy distintos entre sí, como una silla con una corona dorada, un aparador de madera y varios objetos artísticos. Debajo de la escalera, en tanto, armó un pequeño bar con un barril rosa y un mural oscuro acompañado por un cartel de neón.