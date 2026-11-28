- La vivienda combina colores intensos, muebles clásicos y una decoración poco convencional.
- Los murales y las ilustraciones son protagonistas en distintos ambientes.
- El comedor se destaca por una pintura en el techo y varios detalles de inspiración artística.
- Las escaleras y los pasillos tienen diseños que mezclan naturaleza, arte japonés y motivos espaciales.
La casa de Connie Ansaldi tiene una impronta muy particular, con ambientes llenos de colores, dibujos y objetos que reflejan su personalidad. Lejos de seguir un estilo tradicional, la ex panelista eligió darle protagonismo a las paredes y convertir distintos sectores de la propiedad en espacios artísticos. Allí vive junto a su hijo, Vincent, en un hogar donde conviven propuestas muy diferentes.
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Uno de los aspectos más llamativos de la vivienda es la variedad de estilos que aparecen en cada ambiente. Los tonos azules, rosas y violetas se mezclan con pisos de madera, muebles clásicos y piezas de decoración poco convencionales. Cada espacio tiene una identidad propia y demuestra que la decoración no sigue reglas demasiado estrictas.
La creatividad también se extiende a los sectores de circulación, como las escaleras y los pasillos, que fueron intervenidos con ilustraciones y pinturas. De esta manera, los rincones que suelen pasar inadvertidos en otras casas adquieren un papel importante dentro de la propuesta estética de Connie.
Cómo es la casa de Connie Ansaldi
Uno de los espacios más originales es el sector que combina trabajo y descanso, donde una cortina roller de gran tamaño reproduce una escena de la película "El joven manos de tijera", de Tim Burton. El ambiente también cuenta con un escritorio, una silla negra y un sillón de cuero marrón con almohadones bordados. Cerca de allí, un espejo con marco de mosaicos de distintos colores lleva una frase que resume el espíritu de la casa: "Amarte es la obra de arte".
Así es la casa de Connie Ansaldi.
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El comedor es otro de los ambientes que más se destacan. En el techo hay un gran mural circular de fondo lila con la figura de un toro, que contrasta con una mesa de tapa marmolada y sillas transparentes. También aparecen detalles decorativos muy distintos entre sí, como una silla con una corona dorada, un aparador de madera y varios objetos artísticos. Debajo de la escalera, en tanto, armó un pequeño bar con un barril rosa y un mural oscuro acompañado por un cartel de neón.
Así es la casa de Connie Ansaldi.
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Las paredes de la escalera y los pasillos completan el recorrido con ilustraciones de flores, aves y mariposas, además de una pintura inspirada en "La gran ola de Kanagawa", la conocida obra japonesa. El toilette también tiene una propuesta particular, con un diseño en blanco y negro de trazos continuos, mientras que uno de los pasillos combina paredes azul petróleo con un techo que recrea una nebulosa estrellada. Así, Connie consiguió que cada rincón de su casa tenga algo diferente para descubrir y que el arte forme parte de su vida cotidiana.