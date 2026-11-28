No se retiró: qué fue de la vida de Jack Gleeson Aunque decidió mantener un perfil bajo tras su paso por una exitosa serie, el actor nunca abandonó su vocación y encontró nuevas formas de desarrollar su carrera. Agregar C5N en









¿Qué fue de la vida de Jack Gleeson? IMDb

Alcanzó la fama mundial por interpretar a uno de los villanos más odiados de la televisión en Game of Thrones.

Después de su paso por la exitosa serie, eligió alejarse de las grandes producciones.

Durante varios años se dedicó al teatro y a proyectos independientes.

Con el tiempo, regresó a la pantalla con nuevos personajes y producciones. Hay personajes de ficción que quedan asociados para siempre con los actores que los interpretan. Ese fue el caso de Jack Gleeson, quien alcanzó reconocimiento internacional por ponerse en la piel de Joffrey Baratheon en Game of Thrones. Su interpretación del joven rey cruel y caprichoso hizo que millones de espectadores lo odiaran, pero después de finalizar la exitosa producción de HBO, su carrera tomó un rumbo muy diferente al que muchos imaginaban.

Jack Gleeson como Joffrey Baratheon en Game of Thrones. Vanity Fair Tras la muerte de Joffrey en la cuarta temporada, el actor irlandés se alejó de las grandes producciones y dejó de aparecer regularmente en películas y series. Durante años circuló la versión de que había decidido retirarse porque no soportaba el rechazo del público hacia su personaje. Sin embargo, Gleeson aclaró tiempo después que esa explicación no era cierta y que nunca dejó de actuar por completo.

En realidad, el intérprete buscaba recuperar una vida más tranquila y dedicarse a otros intereses. Regresó a Irlanda, se instaló en Dublín y comenzó a estudiar Teología y Filosofía en el Trinity College. Al mismo tiempo, mantuvo su vínculo con el mundo artístico, aunque eligió proyectos más pequeños y alejados de la exposición que había conseguido con la ficción de HBO.

Qué fue de la vida de Jack Gleeson Durante esa etapa, Gleeson fundó junto a unos amigos la compañía teatral Collapsing Horse, dedicada a propuestas experimentales y espectáculos con marionetas. De esta manera, continuó trabajando como actor, pero en un circuito independiente y con un perfil mucho más bajo. Su intención era disfrutar de la profesión sin tener que formar parte de la maquinaria de las grandes producciones televisivas y cinematográficas.

El actor irlandés interpretó a Dodgy Mo en la temporada 4 de Sex Education. Digital Spy Su regreso a la pantalla fue progresivo. En 2020 participó en la serie británica Out of Her Mind y, tres años después, se sumó a la cuarta temporada de Sex Education, donde interpretó a Dodgy Mo. También formó parte de The Famous Five, The Sandman, y House of Guinness, entre otras producciones.