La caravana histórica de Estudiantes hacia Uruguay para jugar la final de la Copa Libertadores Más de 120 micros partieron rumbo a Montevideo para enfrentar a Palmeiras y contará con u operativo especial de seguridad. El encuentro se jugará el sábado a las 17 en el estadio Centenario. Por Agregar C5N en









La caravana histórica de Estudiantes hacia Uruguay. Redes sociales

Los hinchas de Estudiantes viajan a Uruguay para disputar la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el sábado a las 17 en el estadio Centenario. Aproximadamente 35 mil personas estarán en las inmediaciones y desde La Plata salieron 120 micros para apoyar al club de sus amores.

En búsqueda de su quinto título en el torneo, Estudiantes ya está en Montevideo, mientras que los hinchas aún están en viaje. El periodista Federico Rodas contó en C5N que el club se hizo cargo de los gastos y los hinchas solamente ponen $50 mil para todos. Son 30 filiales, 30 combis particulares y otros hinchas que hacen 630 kilómetros en auto y en buquebus.

Miles de hinchas de Estudiantes viajan a Uruguay para la final de la Copa Libertadores.



En vivo en https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/Vmnuo1UfW8 — C5N (@C5N) November 27, 2026 El recorrido incluirá rutas provinciales, como la 6 y la 20, y nacionales, entre ellas la 9, la 14 y la 136, hasta llegar al cruce hacia Uruguay. Además, los 121 micros del club contarán con un sistema de geolocalización y llevarán dos voluntarios cada uno. También habrá una camioneta con características de ambulancia, equipada con médicos del staff. Una vez que lleguen a tierras uruguayas, los colectivos se dirigirán directamente a la zona del Fan Fest, en Parque Rodó, donde los hinchas podrán seguir el partido en una pantalla gigante.

El viaje en busca de la ilusión copera también será por agua, con todos los barcos completos y los pasajes agotados. En total, habrá 14 embarcaciones: siete de Buquebus y siete de Colonia Express. A esto se suman vuelos de línea y chárteres, con un costo de 2.000 dólares. Desde La Plata, Capital Federal y distintos puntos del interior, los hinchas partirán rumbo a la gloria eterna.

Sin embargo, casi la mitad de los que llegarán a Montevideo lo harán sin entrada. Estudiantes ocupará la tribuna Ámsterdam, con capacidad para poco menos de 14 mil personas, además de un sector de la platea. Pero los lugares disponibles no alcanzan para los 35 mil hinchas que se esperan en la ciudad. En ese contexto, la reventa se dispara y los tickets ya superan los 2.000 dólares.