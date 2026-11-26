En un trámite exprés, el recinto dio luz verde a los cambios sobre el proyecto que se habían impuesto en el Senado. La votación obtuvo 141 afirmativos, 0 negativos y 99 abstenciones. El Presidente festejó en redes sociales: "Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión para financiar déficit fiscal".

El presidente Javier Milei celebró que la Cámara de Diputados convirtiera en ley la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tras los cambios que realizó el Senado . " Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión para financiar déficit fiscal ", sostuvo el jefe de Estado en X.

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En un trámite exprés y sin debate, la Cámara baja dio luz verde a los cambios propuestos por la Cámara alta y la votación terminó con 141 afirmativos, 0 negativos y 99 abstenciones .

En el Senado solo se había opuesto el peronismo del interbloque Popular . El reclamo más contundente de la bancada había sido que el Gobierno pretendía "usar los depósitos de los argentinos y las reservas de oro como garantía de nuevo endeudamiento".

Para lograr su aprobación, el oficialismo debió aceptar cambios a propuesta de los aliados. Agustín Monteverde , miembro informante, había anunciado las modificaciones vinculadas a la designación y remoción de los directores del BCRA. Para designar un director "se requerirá el acuerdo del Senado de la Nación por mayoría absoluta" para nombrarlo "por el término de seis años", había explicado el senador.

Tenemos nueva Carta Orgánica para el @BancoCentral_AR . Se terminó con más de 90 años de estafa via emisión de dinero para financiar déficit fiscal... VLLC! pic.twitter.com/PGom0ew3pQ

Respecto a la eventual remoción de las autoridades, Monteverde indicó que ésta "deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo, con la previa aprobación del Senado, con mayoría absoluta" . El texto original incluía a la Cámara de Diputados en la remoción y exigía, en ambas cámaras, los dos tercios de los presentes.

El Gobierno responsabilizó a Brasil por el enfriamiento bilateral: "No es una situación normal"

En medio de un nuevo cortocircuito diplomático, el Gobierno responsabilizó a Brasil por el enfriamiento en la relación bilateral con Argentina. "No es una situación normal”, señaló el canciller, Pablo Quirno, a meses del retiro del embajador en Argentina y luego de que se conociera que Javier Milei no va a ser invitado a la asunción presidencial de Lula Da Silva.

Quirno aclaró que no recibió ningún aviso oficial sobre una salida definitiva del embajador brasileño Julio Bitelli y atribuyó el desgaste a medidas impulsadas por la administración del líder del Partido de los Trabajadores desde mitad de año.

Milei trató de "ladrón y mentiroso" a Lula, a horas del balotaje. Web

"La relación con Brasil está en una situación donde Brasil ha tomado decisiones unilaterales con respecto a la relación diplomática. Argentina no recibió ningún tipo de comunicación formal ante una decisión de esa naturaleza", afirmó el funcionario en una entrevista con Radio Mitre, antes de agregar que al diplomático brasileño "lo esperamos con los brazos abiertos".

Respecto del malestar que habría generado en Brasil la falta de un saludo oficial por parte de Javier Milei a Lula Da Silva por el triunfo en el balotaje presidencial, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que un pronunciamiento externo "no le da mayores puntos" al escrutinio, aunque reconoció que el vínculo atraviesa un momento atípico.