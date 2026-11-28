Quería ser actor y consiguió una beca particular para poder comenzar su carrera: hoy es una figura de Hollywood Una oportunidad inesperada durante su adolescencia marcó el comienzo de un camino que lo llevó a triunfar en la industria del cine. Agregar C5N en









Este actor consiguió una beca para poder comenzar su carrera y hoy es una figura de Hollywood. Magnific

Comenzó a formarse en actuación gracias a una beca que recibió durante su adolescencia.

La ayuda económica fue clave para que pudiera iniciar su carrera artística.

Su historia será parte de un documental que llegará a Netflix en diciembre.

El actor mantiene un vínculo cercano con la organización que le dio su primera oportunidad. Antes de convertirse en uno de los actores británicos más reconocidos de Hollywood, Idris Elba tuvo que encontrar la manera de financiar su formación artística. A los 16 años, tenía claro que quería dedicarse a la actuación, pero su familia no contaba con los recursos necesarios para pagarle los estudios. En ese momento recibió una ayuda económica que resultaría fundamental para su futuro y le permitiría dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación.

La oportunidad llegó a través de The Prince's Trust, una organización benéfica creada en 1976 por Carlos de Inglaterra, hoy rey Carlos III. El organismo le otorgó una beca de 1.500 libras que le permitió ingresar al National Youth Music Theatre y comenzar a prepararse profesionalmente. Aquella ayuda fue mucho más que un respaldo económico: le abrió una puerta que hasta entonces parecía difícil de alcanzar.

El actor protagonizará el documental junto al rey Carlos III. Deadline Décadas después, Elba mantiene un vínculo muy cercano con la institución y con el hombre que hizo posible aquella oportunidad. Su historia será uno de los ejes de The Trust, un documental de Netflix que se estrenará el próximo 26 de diciembre. El proyecto también servirá para conmemorar los 50 años de la organización, que ya acompañó a más de 1,5 millones de jóvenes en distintas partes del mundo.

La historia de Idris Elba y cómo llegó a ser actor será un documental La producción contará con la participación del actor y Carlos III, quienes repasarán cómo se conocieron y la importancia que tuvo aquella beca en la vida de Elba. El documental fue filmado durante un año y también incluirá los testimonios de tres jóvenes que actualmente reciben apoyo de The King's Trust. La idea es mostrar cómo una oportunidad en el momento indicado puede cambiar el rumbo de una persona.

En uno de los adelantos, el protagonista de Luther reconoce que su vida podría haber sido muy diferente sin aquella ayuda. Durante una conversación con el monarca en los jardines de Balmoral, su residencia en Escocia, recuerda que tenía apenas 16 años cuando recibió la beca. Carlos III, por su parte, destaca que las dificultades de muchos jóvenes siguen siendo similares a pesar del paso del tiempo y le expresa al actor: "Estoy muy orgulloso de ti".