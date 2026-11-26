La Cámara de Diputados dio media sanción a la inclusión de las cooperativas en la ley PyMEs La Cámara baja aprobó por unanimidad la modificación del artículo 2 de la ley N°24.467, conocida como ley PyMEs. Resta que lo trate el Senado para que se convierta en ley. Por Agregar C5N en









Las cooperativas podrán acceder a los mismos beneficios que las PyMEs si cumplen con ciertos requisitos. Red Creer

Tras convertir en ley la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad al proyecto que modifica el artículo 2 de la ley N°24.467, conocida como ley PyMEs. Tras ser aprobada por unanimidad por la Cámara baja, pasa al Senado.

El artículo modificado es el que define qué se considera una Pequeña y Mediana Empresa (PyME) y, por ende, determina qué compañías se encuentran alcanzadas por ciertos derechos específicos para dicho sector. De convertirse en ley el proyecto, las cooperativas que cumplan con las mismas características que una PyME podrán disfrutar de estos beneficios también.

El problema tiene origen en la interpretación de las normas que regulan el acceso al Registro MiPyME y a su certificado. Aunque las cooperativas desarrollan actividades productivas, comerciales y de prestación de servicios, su naturaleza jurídica, basada en la propiedad conjunta y la ausencia de una finalidad de lucro, generó dificultades para que fueran reconocidas como empresas dentro del régimen.

Actualmente, la ley PyMEs establece que "los beneficios vigentes para las micro, pequeñas y medianas empresas serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas".

Qué beneficios podrían recuperar las cooperativas El certificado MiPyME es una herramienta que permite acreditar formalmente la condición de micro, pequeña o mediana empresa y acceder a diferentes instrumentos de promoción estatal.

Entre sus principales ventajas se encuentran beneficios fiscales, herramientas de financiamiento, facilidades administrativas y programas específicos destinados a fortalecer la actividad productiva. En el plenario de comisiones, la diputada Yamila Ruiz destacó que la modificación "jerarquiza a las cooperativas y le permite acceder a este certificado MiPyME y con ello obtener todos los beneficios financieros, fiscales y administrativos que esto implica".