Franco Colapinto afronta la primera práctica libre en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 El piloto de Alpine buscará repetir lo realizado en Las Vegas, donde alcanzó el sexto puesto y se quedó con su mejor puesto de la temporada. Por Agregar C5N en









Colapinto va por una nueva hazaña.

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. El piloto argentino va por una nueva gesta en la máxima categoría del automovilismo.

Tras cortar una racha de seis carreras sin sumar con un brillante sexto puesto, el piloto argentino de Alpine afronta este fin de semana la penúltima fecha del calendario en Lusail. El piloto argentino llega en un gran momento anímico tras el sexto lugar obtenido en Las Vegas, resultado con el que puso fin a una sequía de seis carreras sin sumar puntos.

Flavio Briatore con Franco Colapinto y Pierre Gasly. El Circuito Internacional de Lusail es un trazado veloz de 5,418 kilómetros de extensión y 16 curvas, donde la competencia principal del domingo estará pactada a 57 vueltas.

Para Colapinto y la escudería Alpine, el compromiso en Medio Oriente representa una oportunidad ideal para consolidar la levantada en el cierre del año. En la fecha anterior en Las Vegas, catalogada como una de las mejores carreras de las últimas décadas, el argentino logró cortar una racha adversa que arrastraba desde Azerbaiyán y que se había extendido por Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

El historial de Colapinto en Qatar Esta será la tercera presentación del oriundo de Pilar en el trazado qatarí, un escenario que hasta ahora le resultó esquivo y donde buscará sumar por primera vez: