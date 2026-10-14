14 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Balotaje en Brasil: Lula da Silva pidió denunciar a Meta ante la OEA por "interferencia" electoral

El presidente del país vecino y candidato a la reelección ordenó que su partido demande al gigante tecnológico por una supuesta limitación de sus publicaciones en las redes sociales.

Por
Lula da Silva

Lula da Silva, presidente de Brasil.

El Maracaná era uno de los escenarios elegidos para albergar una de las semifinales de la Copa Sudamericana.
Te puede interesar:

Boca en alerta: una nueva apelación judicial pone en riesgo la revancha ante Vasco da Gama en el Maracaná

El PT afirmó que Meta limitó el alcance de publicaciones afines a Lula en Instagram y WhatsApp. El secretario de Comunicación del espacio oficialista, Éden Valadares, cargó contra la compañía fundada por el empresario Mark Zuckerberg. "Llegó la hora de denunciar a Meta ante la comunidad internacional, empezando por la OEA", aseveró.

Por su parte, Meta desestimó las sospechas y aseguró que se trataron de fallas atribuidas a "problemas técnicos" que no impactaron en usuarios ni países específicos. No obstante, el partido encabezado por el mandatario brasileño remarcó que la empresa no comprobó que los inconvenientes fueran casuales.

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Por lo pronto, el equipo de Lula concurrió a la Justicia Electoral brasileña para denunciar presuntas "interferencias" en las redes sociales, lo que llevó a las autoridades a exigir explicaciones a la compañía estadounidense. Entre los reclamos, el PT apuntó contra la inteligencia artificial de WhatsApp por una supuesta "selectividad algorítmica", ya que argumentaron que el sistema rechazó generar material de campaña del mandatario pero accedió con solicitudes similares sobre Bolsonaro.

En tal sentido, el espacio también denunció bloqueos temporales en Instagram que impidieron a la cuenta de Lula promocionar contenido en el feed, además de un congelamiento de las visualizaciones de uno de los posteos. Asimismo, afirmaron que el perfil del jefe de Estado permaneció invisibilizado temporalmente en la red social.

Lula anunció un paquete para condonar deudas a 3,6 millones de microempresarios

A menos de dos semanas del balotaje en Brasil, el presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva anunció un paquete de medidas dirigidas a pequeñas y medianas empresas y a monotributistas, que incluye la condonación de deudas por u$s2.500 millones a 3,6 millones de empresarios.

La decisión, denominada "Prospera MEI", beneficia a los microempresarios individuales (MEI) (la categoría jurídica más básica y simplificada para trabajadores autónomos) y a las empresas clasificadas bajo Simples Nacional, un régimen tributario simplificado y compartido al que pueden adherirse las pequeñas y medianas empresas que cumplan con ciertos requisitos de ingresos.

Durante una ceremonia celebrada en el Palacio de Planalto, en Brasilia, el presidente presentó este proyecto de ley, que deberá ser aprobado por el Congreso, y que incluye nuevas líneas de crédito con intereses bajos y aval estatal, y la condonación de las deudas que estos pequeños emprendedores hayan contraído.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alexis Quiroga es conocido popularmente como El Conejo.
play

Alexis "El Conejo" Quiroga tras Gran Hermano, vuelve a intentar con una de sus pasiones

Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial en Brasil en menos de dos semanas.

Elecciones en Brasil: Lula anunció la condonación de deudas a 3,6 millones de microempresarios

Las calles de Copacabana este lunes por Lula da Silva.

Realizaron otra marcha masiva en apoyo a Lula en Río de Janeiro a dos semanas del balotaje

Las visitas no podrán utilizarse con fines electorales ni para difundir mensajes políticos del exmandatario.

La Justicia autorizó a Flávio Bolsonaro a volver a visitar a su padre a días del balotaje en Brasil

Lula da Silva en la masiva marcha antes del balotaje del 25 de octubre.

Lula encabezó una marcha de más de un millón de personas a dos semanas del balotaje

sorpresa en brasil: clarence seedorf asumio en corinthians y buscara salvarlo del descenso

Sorpresa en Brasil: Clarence Seedorf asumió en Corinthians y buscará salvarlo del descenso

Rating Cero

Julieta Ortega, sin filtro sobre la separación del momento: qué dijo.

Julieta Ortega sorprendió al hablar de la separación de su hermano y Julieta Prandi: "No sé cómo llamarla"

Hillary Swank junto a su esposo Philip Schneider en 2023.

Madre a los 52: una actriz de Hollywood anunció su embarazo y sorprendió a sus seguidores

Sebastian Bambi Bello, comunicó en redes cómo continua la situación con Romina Uhrig.

"Bambi" Bello sorprendió con una revelación sobre Romina Uhrig que podría cambiarlo todo tras la denuncia por estafa

Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

Qué dice el informe psicológico de Darío Giordano tras la denuncia de Valentín Yankelevich

Valentín Yankelevich confesó que sufrió violencia física y psicológica de parte de su padre, tras la muerte de su madre Romina Yan. 

Valentín Yankelevich, tras el descargo de su padre: "Pedir disculpas lo hubiera dejado mejor parado"

Los Red Hot desmintieron que vendrán a la Argentina a ofrecer un recital en 2027.

Insólito: anunciaron a los Red Hot Chili Peppers en Rosario y la banda salió a desmentirlo en redes sociales

últimas noticias

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula pidió denunciar a Meta ante la OEA por "interferencia" electoral antes del balotaje

Hace 12 minutos
Julieta Ortega, sin filtro sobre la separación del momento: qué dijo.

Julieta Ortega sorprendió al hablar de la separación de su hermano y Julieta Prandi: "No sé cómo llamarla"

Hace 30 minutos
Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 15 de octubre

Hace 44 minutos
El video hecho con IA publicado por Trump.

Trump se burló del joven que murió atacado por un tigre y difundió un video falso

Hace 48 minutos
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno absorbió pesos del mercado y pateó vencimientos de deuda más allá de 2027

Hace 52 minutos