Balotaje en Brasil: Lula da Silva pidió denunciar a Meta ante la OEA por "interferencia" electoral El presidente del país vecino y candidato a la reelección ordenó que su partido demande al gigante tecnológico por una supuesta limitación de sus publicaciones en las redes sociales. Por Agregar C5N en









Lula da Silva, presidente de Brasil.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, le pidió al Partido de los Trabajadores (PT) que denuncie a la empresa Meta ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por una supuesta "interferencia" en la campaña electoral, en la previa del balotaje con el candidato de la derecha, Flávio Bolsonaro, previsto para el 25 de octubre.

El PT afirmó que Meta limitó el alcance de publicaciones afines a Lula en Instagram y WhatsApp. El secretario de Comunicación del espacio oficialista, Éden Valadares, cargó contra la compañía fundada por el empresario Mark Zuckerberg. "Llegó la hora de denunciar a Meta ante la comunidad internacional, empezando por la OEA", aseveró.

Por su parte, Meta desestimó las sospechas y aseguró que se trataron de fallas atribuidas a "problemas técnicos" que no impactaron en usuarios ni países específicos. No obstante, el partido encabezado por el mandatario brasileño remarcó que la empresa no comprobó que los inconvenientes fueran casuales.

Lula da Silva, presidente de Brasil. Por lo pronto, el equipo de Lula concurrió a la Justicia Electoral brasileña para denunciar presuntas "interferencias" en las redes sociales, lo que llevó a las autoridades a exigir explicaciones a la compañía estadounidense. Entre los reclamos, el PT apuntó contra la inteligencia artificial de WhatsApp por una supuesta "selectividad algorítmica", ya que argumentaron que el sistema rechazó generar material de campaña del mandatario pero accedió con solicitudes similares sobre Bolsonaro.

En tal sentido, el espacio también denunció bloqueos temporales en Instagram que impidieron a la cuenta de Lula promocionar contenido en el feed, además de un congelamiento de las visualizaciones de uno de los posteos. Asimismo, afirmaron que el perfil del jefe de Estado permaneció invisibilizado temporalmente en la red social.