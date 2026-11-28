La empresaria se lució sobre el escenario con un vestido cargado que se llevó todas las miradas, recibió una impresionante ovación y dejó al descubierto su complicidad con la cantante.

Durante la noche de este viernes, Wanda Nara se sumó al desfile que María Becerra realiza en sus conciertos en el Movistar Arena, donde ya lleva ocho noches de pura música y emoción en el marco de su Quimera Tour.

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Cada uno de los shows incluye un bloque de pasarela al ritmo de “Sexo es la moda”, en el que la cantante invita a distintas figuras del espectáculo argentino a desfilar junto a ella. Si bien fueron varias las famosas que participaron de esta iniciativa, la aparición de la empresaria desató una de las ovaciones más contundentes del público.

Para la ocasión, Wanda eligió un vestido negro con brillos, transparencias y la espalda completamente descubierta, que resaltaba su silueta. Durante la presentación, ambas protagonizaron un emotivo abrazo que terminó de sellar su encuentro sobre el escenario.

Apenas la empresaria apareció en escena, los gritos y aplausos de los fanáticos se hicieron sentir en todo el estadio. Tras el concierto, María Becerra le dedicó unas cariñosas palabras a través de sus redes sociales: “Gracias por venir hermosa. Sos una reina”.

Por su parte, Wanda compartió en sus historias de Instagram, algunas perlitas de lo que se vivió detrás de escena. Primero mostró los últimos preparativos junto a su equipo de estilismo, encabezado por Kennys Palacios, y luego dejó al descubierto la complicidad que tiene con la cantante.

Entre abrazos, besos y risas, las artistas demostraron la buena onda que existe entre ellas y hasta hicieron planes para volver a encontrarse, desde entrenar juntas hasta salir a pasear a sus perros.

Tras el concierto, la conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus redes sociales un video en el que mostró como se preparó para ser parte del show, desde los preparativos junto a su equipo de estilismo hasta el momento en el que salió a desfilar frente a miles de personas. Además, acompañó las imágenes con un emotivo mensaje dedicado a María Becerra.

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“Gracias María Becerra por permitirme compartir este momento… son esas cosas que te hacen sentir viva y agradecida”, comenzó la empresaria.

Movilizada por la reacción del público, Wanda se sinceró: “Ayer fue un día que me voy a llevar para el resto de mi vida. Fue muy fuerte sentir tanto cariño de la gente, realmente somos unas privilegiadas”.

Además, destacó la humildad de la cantante, de su pareja y de todo su equipo, y valoró el espacio que les brinda a otras figuras durante sus conciertos. Por último, agradeció a quienes la acompañan incondicionalmente: “Agradezco a mi equipo y a mis amigos, que siempre hacen que me sienta cómoda, segura y divertida. Amo mi vida”.