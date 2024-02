Javier Milei tira de la cuerda y tensa la relación con las provincias con una nueva amenaza

"Daría la impresión que a raíz de la posición tomada por I.Torres y apoyada por muchos gobernadores habría que prohibir que las provincias tomen deuda nueva garantizada por coparticipación", expresaba el mensaje reposteado por Milei.

Milei nueva amenaza x

De esta manera, el Presidente no para con los ataques a los gobernadores y en especial los dirigidos al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, que este sábado en una entrevista por C5N respondió a dichos y aseguró que "a mi no me van escuchar insultar nunca a nadie pero no voy a permitir bajo ningún punto de vista que se lleven puesto a los chubutenses. Es inconstitucional e ilegal lo que están haciendo”.

En las últimas horas un asesor reveló que durante el vuelo hacia los Estados Unidos, Javier Milei "estuvo literalmente cagándose de risa" de las reacciones por el cruce con Ignacio Torres. Se trata del cineasta Santiago Oría que estuvo detrás de la campaña electoral del presidente y viajó con el mandatario a Washington y compartió dos fotos y un video. “Mientras tuvo señal, estuvo literalmente cagándose de la risa leyendo los tweets sobre el papelón de Nachito”.

